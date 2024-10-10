هل يمكنك الحصول على لقاح كورونا والإنفلونزا في وقت واحد؟.. تقرير يوضح

كتبت إيناس البنا

منذ جائحة كورونا ومع دخول موسم الشتاء تتضاعف معدلات الإصابة بالأنفلونزا مع أدوار كورونا، تتزايد معها الحاجة إلى تعزيز صحتك من خلال اللقاحات، منها الجرعة المعززة للقاح كورونا، مع المصل السنوي للأنفلونزا، ولكن هل يمكن الحصول على لقاحى كورونا والأنفلونزا في وقتاً واحد.

وفقا لموقع " prevention"، أوضح تقرير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منه (CDC) ، أنه يمكن الحصول على لقاحي كورونا والإنفلونزا في نفس الوقت، وأشارت إلى أن الحصول عليهما في نفس الوقت لن يؤثر على الاستجابة المناعية .

الجهاز المناعي يمكنه التعامل مع لقاحات متعددة في نفس الوقت، ونادرًا ما قد يعاني بعض الأفراد من رد فعل أكثر حدة قليلاً مع بعض اللقاحات، ولكن لا يزال من الآمن تمامًا الحصول على كليهما في نفس الوقت وهذا ما نوصي به لمعظمهم.

الآثار الجانبية المحتملة لتلقي لقاحى كورونا والإنفلونزا في نفس الوقت

كل من لقاح الإنفلونزا ولقاح كورونا المعزز له آثاره الجانبية المحتملة، وقد تواجه بعض من الآثار الجانبية التالية:

وجع واحمرار وتورم في مكان الحقنة.

حمى وسخنة الجسم.

آلام العضلات.

الصداع.

بينما تشمل الآثار الجانبية المحتملة الأكثر شيوعًا للقاح كورونا:

ألم وتورم واحمرار في الذراع حيث تم إعطاء الحقنة.

التعب.

الصداع.

ألم العضلات.

القشعريرة.

الغثيان.

الحمى.

إذا قررت أن تأخذ اللقاحات على فترات متباعدة، يقترح التقرير أن تأخذ أسبوعًا بين اللقاحات، مشيرًا إلى أن معظم الأشخاص الذين يعانون من آثار جانبية يميلون إلى الشعور بالتحسن في غضون يوم واحد، ولكن إذا كانت الفرصة الوحيدة التي لديك للحصول على اللقاح هي الحصول على هاتين الجرعتين معًا، فاحصل عليهما في نفس الوقت.