4 أضرار لفيتامينات الكولاجين.. احصلى عليه بشكل طبيعى من هذه الأطعمة

كتبت مروة محمود الياس

تلجأ بعض السيدات في الآونة الأخيرة لتناول فيتامينات الكولاجين بدلاً من الحصول عليه من مصادره الطبيعية، وعلى الرغم من أهمية الفيتامينات والمكملات الغذائية المختلفة لسد النقص الذي يحدث في الجسم من الفيتامينات أو العناصر أو أي نوع من المعادن، ولكن لابد من الحصول على العناصر والفيتامينات من مصادرها الطبيعية أكثر من الاعتماد على الفيتامينات.

ووفقًا لتقرير نشر في موقع هيلث المعني بالصحة العامة والأمراض، فإن مكملات أو فيتامينات الكولاجين يمكن أن تساعد بالفعل في تعزيز نسب الكولاجين التي يحتاجها الجسم للحصول على القوة والشباب والنضارة، ولكن هناك بعض الأضرار التي ذكرها التقرير والتي تتمثل فى أنه دائمًا ما يستخرج من مصادر حيوانية وهو ما لا يناسب من يلتزمون بأنظمة نباتية على سبيل المثال، فضلا عن ضرر آخر يتمثل في أن تلك المكملات قد تكون مسببة للحساسية في بعض الحالات، بعض الأشخاص يعانون من تحسس ما تجاه بعض المواد والأكلات وقد يكون لديهم حساسية من تلك المكملات.

الكولاجين بشكل عام هو تلك المادة الموجودة في أجسادنا بالفعل، ويمكن تحفيزها من خلال تناول بعض الأكلات والمشروبات التي تحتوي عليها، فالمكملات الغذائية لا يمكنها أبدا أن تغني على المصادر الطبيعية لأي فيتامين أو عنصر من عناصر الجسم.

ومن أبرز الأكلات والمشروبات التي يمكن أن تعزز الكولاجين الذي يحتاجه الجسم لتعزيز صحه البشرة والمفاصل والعظام والأعصاب والشعر أيضا فضلا عن قوة الجسم بشكل عام، وتأخير الشيخوخة بشكل خاص:

شوربة العظام أحد أهم مصادر الكولاجين الطبيعية

الأسماك والمأكولات البحرية الصحية

الدجاج بأنواعه

الفول أحد أهم المصادر أيضا

البيض البروتين الصحي والمفيد

المكسرات بأنواعها المختلفة

الفلفل الملون يحتوي على نسبة من الكولاجين

كل الفاكهة الحمضية تعتبر مصدرا جيدا للكولاجين ومحفزا له

احرصى على إدخال الكولاجين الطبيعي إلى نظامك الغذائي بشكل يومي.