علشان تفضل شباب.. أكلات تعزز إنتاج الكولاجين فى البشرة

كتبت مروة محمود الياس

يحتاج الجلد دوما إلى الترطيب والاعتناء به، لمواجهة علامات تقدم الزمن، ولكى تجعل بشرتك وجلدك يظهر بمظهر جيد، لا جدوى من الكريمات إذا لم تتبع نظاما غذائيا صحيا، وأنظمة ريجيم مناسبة، وأنشطة بدنية وتغذوية سليمة، هذا ما أكد عليه تقرير نشر فى موقع eat this not that.

هناك الكثير من الأطعمة التى تجدد خلايا الجلد، وتقاوم الشيخوخة التى تزحف إليه، وتساعد على إنتاج الكولاجين فيه، وتعزز إنتاجه وتحفزه ليظهر بمظهر نضر وجيد للغاية، هذه الأطعمة يجب أن تحتوى على الكثير من المعادن والفيتامينات الصحية، فضلا عن قدرتها على إبطاء الشيخوخة.

ووفقا للتقرير فإن الكركم أول هذه التوابل الصحية والإصافات الهامة التى توضع فى الطعام وتجعله سحرا علاجيا لمقاومة التجاعيد، وتعزيز صحة الجلد وقوة ونضارة البشرة، فضلا عن أنها تقاوم التأكسد والجذور الحرة وتكونها فى أجسامنا.

الأفوكادو أحد أهم الخيارات الصحية التى تحتوى على دهون صحية للغاية، حيث يحتوى على البيوتين، والفيتامينات المتعددة الهامة للبشرة كفيتامين أ و هـ.

السمك الغنى بالأويجا 3 الصحى صاحب الدهون الصحية التى تعزز صحة الجلد والبشرة.