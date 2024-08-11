كيف يمكن أن يساعدك تناول البيض في إنقاص وزنك؟ اعرف فوائده

كتبت فاطمة خليل

هناك العديد من الأطعمة التي تساعد في تعزيز عملية التمثيل الغذائي لديك، وبالتالي زيادة عدد السعرات الحرارية المحروقة، منها البيض، حيث يشعرك بالشبع ويوفر لك العديد من العناصر الغذائية المهمة، فى هذا التقرير نتعرف على كيف يساعد البيض في إنقاص الوزن، بحسب موقع تايمز ناو.

البيض هو طعام يمكنك إضافته بسهولة إلى نظامك الغذائي، فهو يملأ الجسم ويزودك بالعديد من العناصر الغذائية المهمة، كما يحتوي على بروتين عالي الجودة ويوفر لك كمية كبيرة من البروتين، في حين أن هناك جدالًا حول ما إذا كان البيض مفيدًا لقلبك، يقول الخبراء إن تناول بيضة أو بيضتين يوميًا يمكن أن يكون مفيدًا لصحتك العامة.

كيف يساعد البيض في إنقاص الوزن؟

البيض مصدر جيد للبروتين عالي الجودة الذي يمكن أن يساعدك على الشعور بالشبع لفترات أطول. يزيد البروتين من هرمونات تقليل الشهية مثل GLP-1 وببتيد YY وكوليسستوكينين مع تقليل مستويات هرمون الجوع جريلين. يمكن أن يساعد هذا في تقليل استهلاكك للسعرات الحرارية.

تحتوي البيضة الكبيرة على حوالي 70-80 سعرة حرارية ما يجعلها طعامًا كثيفًا بالعناصر الغذائية ومنخفض السعرات الحرارية. يمكنك استبدال عناصر الإفطار عالية السعرات الحرارية بالبيض ويمكن أن يساعد هذا في تقليل تناولك اليومي للسعرات الحرارية، وبالتالي المساعدة في إنقاص الوزن.

يحتوي البروتين على TEF أعلى مقارنة بالدهون والكربوهيدرات. يشير التأثير الحراري للطعام (TEF) إلى الطاقة المطلوبة للهضم والتمثيل الغذائي. نظرًا لأن البيض يحتوي على نسبة أعلى من البروتين، فيمكنه زيادة التمثيل الغذائي وتحسين حرق السعرات الحرارية.

يساعد في الحفاظ على العضلات

يمنحك البيض الأحماض الأمينية الأساسية التي تساعد في نمو العضلات وصيانتها. يعد الحفاظ على كتلة العضلات أمرًا مهمًا أثناء فقدان الوزن لأن العضلات تحرق سعرات حرارية أكثر من الدهون، حتى عندما تكون في حالة راحة. يساعد هذا في الحفاظ على معدل أيضي أعلى.

ينظم مستويات السكر في الدم

يحتوي البيض على مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض مما يعني أن له تأثيرًا منخفضًا على مستويات السكر في الدم. عندما يكون مستوى السكر في الدم مستقرًا، يمكن أن يمنع ارتفاع الأنسولين الذي غالبًا ما يسبب زيادة تخزين الدهون والرغبة الشديدة في تناول الطعام. يمكن أن يساعد هذا الاستقرار في التحكم في الشهية وتقليل فرص الإفراط في تناول الطعام.

يمكن أن يبقيك البيض تشعر بالشبع لفترة طويلة جدًا، وبالتالي، يمنع عادات تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية ويقلل من الحاجة إلى استهلاك السعرات الحرارية الفارغة. أيضًا، يمكن تحضير البيض بطرق مختلفة، مثل المسلوق أو المخفوق أو المسلوق أو العجة وهذا يجعله إضافة جيدة لوجباتك.

البيض غني بالفيتامينات والمعادن الأساسية مثل فيتامين د وفيتامينات ب والسيلينيوم والكولين. تساعد هذه العناصر الغذائية على تحسين صحتك ورفاهتك بشكل عام، وبالتالي، التأكد من حصولك على العناصر الغذائية الضرورية حتى مع استهلاك سعرات حرارية أقل.

أظهرت العديد من الدراسات أن تناول وجبة إفطار غنية بالبروتين، مثل البيض، يمكن أن يساعد في تقليل الجوع وتناول السعرات الحرارية في وقت لاحق من اليوم. يمكن أن يساعدك بدء يومك بالبيض في تطوير أنماط أكل أكثر صحة، ومنع الإفراط في تناول الطعام والمساعدة في إنقاص الوزن.