ضبط طن و200 كيلو أسماك ولحوم مجهولة المصدر وغير صالحة بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

شنت مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، حملة على الأسواق والمحلات والمطاعم والثلاجات، بتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطى، محافظ كفر الشيخ، والدكتور علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وإشراف الدكتور فتحي عبد العال، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، والدكتور شعبان مغنم مدير عام الصحة العامة والمجازر، والدكتور أسامة عوض، مدير إدارة المجازر.

وأسفرت الحملة عن ضبط1049 كجم أسماك مجمدة مجهولة المصدر، و51كجم دواجن غير صالحة للاستهلاك الأدمي، 100 كجم لحوم ودواجن مجمدة مجهولة المصدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين بواسطة اللجنة المشكلة، وجاري العرض على النيابة العامة.



أسماك ضبتها حملة مديرية طب كفر الشيخ