وزير الزراعة ومحافظ المنوفية يسلمان عقود إصلاح وكروت تسوية بالليزر للفلاحين

المنوفية - محمد فتحى

شهد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، المهندس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي فعاليات الاحتفال بعيد الفلاح الـ 72 تحت شعار " الفلاح المصري - مسيرة عطاء " ، وذلك بقاعة المؤتمرات بجامعة المنوفية ، بحضور اللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب ، المهندس عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ ، الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، المهندس ناصر محمد أبو طالب وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية ، عدد من قيادات وزارة الزراعة، وحشد كبير من الفلاحين والمزارعين.

وبدأت الاحتفالية بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ، أعقبه تلاوة آيات من الذكر الحكيم، وعرض فيلم تسجيلي عن عيد الفلاح ، وفى كلمته هنأ محافظ المنوفية ، الفلاحين والمزارعين بعيدهم الـ 72 ، معرباً عن بالغ سعادته لتواجده وسط هذه الفئة المتميزة من أبناء الشعب المصري ، لافتاً إلى أن تلك الذكرى تأتي في التاسع من سبتمبر كل عام تكريماً له من أجل جهوده الممتدة عبر ألاف السنين ودوره الرئيسي في عجلة الاقتصاد المصري وعرفاناً بفضله في توفير مخرجات الإنتاج الزراعي والحيواني لكافة المواطنين ، وأن الزراعة تعد مقوماً رئيسياً من المقومات التي يقوم عليها الاقتصاد الوطني ولذلك وضعت الدولة المصرية النهوض بالزراعة على رأس أولوياتها بإطلاق حزمة من المشروعات الزراعية العملاقة بما ينعكس بشكل إيجابي على الناتج القومي للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى التعاون والتنسيق الكامل بين المحافظة ووزارة الزراعة واستصلاح الاراضي في إنجاز ملفات المشروعات ذات النفع العام بما يعود أثرها الإيجابي على كافة المواطنين.

ومن جانبه قدم وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية لدوره الحيوي والرائد في تقديم الدعم اللازم للقطاع الزراعي ، مشيراً إلى التعاون الوثيق بين الوزارة والمحافظات في تنفيذ خطط التنمية بما يحقق النفع العام ، مؤكداً على أن القيادة السياسية لا تدخر جهداً في دعم الفلاح المصري باعتباره شريكا ًأساسياً في كافة ميادين الانتاج من خلال تنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية وعلى رأسها حياة كريمة ، لافتاً إلى أن الوزارة تتبنى خطط للتوسع في الإرشاد الزراعي والقوافل البيطرية وتعزيز دور المرأة الريفية وتوفير فرص عمل مناسبة لها من خلال إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ، وأكد وزير الزراعة حرصه الكامل على استمرار الزيارات والجولات الميدانية بالمحافظات للإستماع إلى شكاوى ومطالب الفلاحين على أرض الواقع وسرعة حلها حفاظاً على حقوقهم.

وفى الختام سلم محافظ المنوفية ووزير الزراعة 25 عقد إصلاح زراعي للمنتفعين من محافظات مختلفة و20 أداة زراعية يدوية بسيطة مقدمه من الاصلاح الزراعي ، كما تم توزيع 25 كارت تسوية بالليزر وحرث تحت التربة بالمجان للمزارعين الاكثر تميزاً من المحافظات المختلفة بالاضافة إلى تسليم 23 رشاشة ظهرية للاستخدام الامن للمبيدات لمنتفعي مشروع sail ، وتم إلتقاط الصور التذكارية مع المزارعين.



