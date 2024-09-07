وزير الزراعة: خفض أسعار البيض البلدي للبيع بـ120 جنيه للكرتونة

كتبت أسماء نصار

أطلق علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حملات مكبرة من القوافل الإرشادية للإنتاج النباتي والحيواني والطب البيطري، ومنافذ السلع الغذائية، فضلا عن قوافل البنك الزراعي، على مستوى محافظات الجمهورية، احتفالا بـ عيد الفلاح.

وشهد وزير الزراعة، واللواء ابراهيم ابوليمون محافظ المنوفية، واللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، والمهندس عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، اصطفاف اكثر من 35 سيارة، تضم القوافل الإرشادية والتوعوية، للإنتاج الحيواني والنباتي والطب البيطري، ومنافذ السلع الغذائية، وقافلة البنك الزراعي المصري، قبل انتشارها وتوزيعها على مراكز وقرى المحافظة لتقديم الدعم والتوعية للمزارعين والمواطنين.

وقال وزير الزراعة ان ذلك يأتي دعما وتقديرا من وزارة الزراعة للفلاحين على مستوى الجمهورية، للاحتفال والاحتفاء به، بشكل مختلف هذا العام، من خلال التوسع في تقديم الدعم له، والتوعية والارشاد الزراعي، والاجابة على كافة الاستفسارات والتساؤلات، فضلا عن التفاعل مع مشكلاتهم وعلاجها على الفور.

وقال فاروق ان كافة أجهزة وزارة الزراعة وقطاعاتها، ومديرياتها بالمحافظات، ومراكزها البحثية، تحتفل بالفلاح في عيده، بدعمه في هذا اليوم والتواصل معه، والتواجد معه في الحقول، والانتشار في كافة محافظات الجمهورية.

واشار الوزير الى استمرار اعمال تلك القوافل في نفس الوقت بمختلف محافظات الجمهورية، احتفالا بعيد الفلاح، ودعما له، ذلك بالاضافة الى المساهمة في رفع الغلاء عن كاهل المواطنين، وتوفير السلع لهم باسعار مخفضة، حيث وجه بضخ كميات اضافية من باسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها بالأسواق، كما وجه بخفض اسعار البيض البلدي للبيع بسعر 120 جنيه للكرتونة، وكذلك الدواجن بأسعار مخفضة.

كما وجه وزير الزراعة بمضاعفة الانتاج للمشروعات الانتاجية التابعة للوزارة، والتوسع في زيادة المنافذ ونشرها على كافة محافظات الجمهورية، لرفع العبء عن كاهل المواطنين، والمساهمة في خفض الاسعار والحد من السلاسل الوسيطة.

ووجه الوزير ايضا بزيادة عدد القوافل الارشادية للانتاج النباتي والانتاج الحيواني والطب البيطري، فضلا عن إطلاق 600 قافلة بيطرية في جميع المحافظات، وتقديم كافة خدماتها بالمجان بالمزارعين دعما للمزارع والمربي.

واشار فاروق الى ان الدولة تقدم التمويل اللازم والميسر للمزارعين والمربين لدعم المشروعات الانتاجية، وذلك من خلال البنك الزراعي المصري باعتباره شريك للفلاح، والداعم لجهوده في التنمية.