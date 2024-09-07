وزير الزراعة: مشروع التغذية المدرسية بقويسنا ينتج 60 ألف وجبة يوميا

كتبت أسماء نصار

تفقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، واللواء هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب، والمهندس عبدالسلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، مصنع التغذية المدرسية التابع للمشروع الخدمى للتغذية المدرسية بوزارة الزراعة.

وتفقد وزير الزراعة ومحافظ المنوفية المصنع، وأقسامه والمبانى الملحقة به، كما تم تفقد عمليات الإنتاج، والأجهزة والآلات والمعدات، كما التقوا بالعاملين، فى المصنع، والاستماع إلى المشاكل التى تواجههم.

وقدم الدكتور شاكر عرفات المشرف على المشروع الخدمى للتغذية المدرسية، إلى عرضا تفصيليا، بالمصنع، حيث يعمل يه حوالى 80 عامل وموظف، كما ينتج حوالى 60 ألف وجبة للتغذية المدرسية يوميا، بوزن 80 جرام، تخدم مدارس محافظة المنوفية.



وأكد وزير الزراعة، أن تلك الزيارة، جاءت لبحث المشاكل الخاصة بالعاملين، ووضع الحلول اللازمة للارتقاء به، والتشغيل المستمر له، فضلا عن تحسين أوضاعه وتطويره، بما يحقق مصلحة الدولة والعاملين.

وشدد الوزير على ضمان الجودة، والمعايير والمواصفات القياسية فى الوجبة المدرسية والالتزام بها، حفاظا على صحة وسلامة الطلاب، ومساعدتهم فى التحصيل الدراسى الجيد.

يأتى ذلك فى مستهل زيارة وزير الزراعة لمحافظة المنوفية، لافتتاح موسم حنى القطن، وتفقد عدد من الأنشطة الزراعية، واطلاق فعاليات الاحتفال بعيد الفلاح.