محافظ المنوفية يفتتح مسجد السلام ويؤدى شعائر صلاة الجمعة بقرية بجيرم بقويسنا

المنوفية - محمد فتحى

افتتح اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية " مسجد السلام " ( إنشاء جديد ) بقرية بجيرم بمركز ومدينة قويسنا ، وذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ، اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد، الدكتور عاصم قبيصى وكيل وزارة الأوقاف، طارق أبو حطب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، وعدد من رجال الأعمال ولفيف من القيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة ، وعدد من أعضاء مجلس النواب، وعدد من أهالي القرية.

وأدى محافظ المنوفية شعائر صلاة الجمعة بمسجد السلام، وألقى وكيل وزارة الأوقاف خطبة الجمعة تحت عنوان " وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً " وأشار الخطيب إلى أن الزواج في الإسلام له مكانة سامية وقيمة سامقة عالية وأن بعض الناس يتهاونون بقدسية الزواج ومكانته ولا يقدرون هذا الرباط الإلهي المقدس قدره، فالله عز وجل وصف عقد الزواج في القرآن الكريم وصفاً عظيماً يأخذ بالألباب ويدعو العقول إلي التوقف والتفكر والتأمل ، فإنه ليس مجرد ورقة تكتب وتوثق أو صيغة إيجاب وقبول في محفل عام إنه هو الميثاق الغليظ ، موضحاً أن الشرع الشريف يعظم في قلوبنا وعقولنا شأن الزواج إنه عهد متين وعقد مقدس ورباط مؤكد ، صامد مع الأزمات ، صلب عند المشكلات واجب الحفظ والصيانة والوفاء ، فيما تضمنت الخطبة حث كلا من الزوجين علي الحفاظ علي سلامة البيت واستقرار الأسرة وأن يصبرا علي أزمات الحياة ويقدر أحدهما الآخر ويتحلى بالصبر الجميل من أجل وتماسك الأسر والحفاظ علي المجتمع.

وعقب الصلاة أزاح محافظ المنوفية الستار عن اللوحة التذكارية للمسجد ، مقدماً التهنئة لأهالى القرية بافتتاح المسجد، معرباً عن سعادته بافتتاح بيت من بيوت الله يذكر فيها اسمه ويتعلم منه المسلمون مبادئ دينهم ومشيراً إلي أهمية الدور الذي تلعبه المساجد في مقاومة الفكر المتطرف وتجديد الخطاب الديني والعمل علي نشر الوسطية.

وأشار وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية إلى أنه خلال الفترة من أول يناير 2024 وحتى الآن بلغ عدد المساجد التي تم الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد والصيانة 19 مسجداً بنطاق المحافظة وبتكلفة إجمالية تقارب ( 70 مليون جنيه) وذلك على نفقة الوزارة وبالجهود الذاتية.



افتتاح مسجد السلام



المحافظ وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية



لافتة افتتاح المسجد