قافلة طبية مجانية بقرية ميت الموز بشبين الكوم فى المنوفية على مدار يومين

المنوفية - محمد فتحى

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، عن تنظيم قافلة علاجية مجانية بقرية ميت الموز بمركز ومدينة شبين الكوم على مدار يومي السبت والأحد 7، 8 سبتمبر الحالي، وتضم جميع التخصصات الطبية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالنهوض والارتقاء بسبل الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين ووضعها على رأس أولوياته وفقا لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة لبناء الإنسان المصري.

وأوضح الدكتور محمد فوزي وكيل وزارة الصحة أن القافلة الطبية تخدم قرى " ميت الموز ، زوير ، سلكا ، القرى المجاورة " وذلك من خلال فرق طبية متخصصة ، بالإضافة إلى إجراء التحاليل اللازمة والأشعة وتقديم العلاج بالمجان مع عمل ندوات توعوية وتثقيفية للمواطنين.



وأشاد محافظ المنوفية بتنظيم مثل هذه القوافل الطبية والتي تساهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير الرعاية الطبية والصحية لهم موجها بتذليل كافة العقبات وتقديم التيسيرات اللازمة لتلك القوافل لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين