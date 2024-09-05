وزير الزراعة يدفع بلجان متخصصة لرعاية وتنمية الثروة الحيوانية بمطروح‎

مطروح _ حسن مشالي

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر والتقدير، لعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على التعاون المستمر، والاستجابة لمطالب أهالي مطروح، خلال زيارته الأخيرة للمحافظة، وإرسال وفد من وزارة الزراعة تضم رؤساء المراكز والبحوث الزراعية والبيطرية، للوقوف على أرض الواقع على الاحتياجات للحفاظ على الثروة الزراعية والحيوانية وتنميتها.

جاء ذلك خلال لقاء اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، بحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ، والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد، والمهندس أحمد يوسف وكيل وزارة الزراعة بمطروح، والدكتور عبد المجيد أبو شادى مدير عام مديرية الطب البيطري بمطروح، مع وفد وزارة الزراعة الذى ضم الدكتور أيمن حمودة مدير معهد البساتين، والدكتور شاكر عرفات مدير معهد الأغذية، والدكتور أحمد عبد المجيد مدير معهد وقاية النبات، والدكتور خالد جاد وكيل معهد المحاصيل ومنسق اللجنة، والدكتور طه المغربي وكيل معهد الأراضي، الدكتور أيمن عبد العال رئيس الإدارة المركزية للمحطات، ومحمد رسلان أمين عام مركز البحوث، بالإضافة الى وفد من معهد الأمصال واللقاحات ومعهد الإنتاج الحيوانى ومعهد البساتين، ومعهد التناسليات.

وناقش محافظ مطروح، مع وفد وزارة الزراعة، عدد من الموضوعات والمقترحات، لتنمية الثروة الزراعية والحيوانية والحفاظ عليها بمطروح، مع ما تتميز به من منتجات، حيث تم التأكيد على أنه سيتم توريد تقاوى القمح والشعير مبكراً على مزارعي مطروح، مع بدء موسم الأمطار، وحصر المزارعين والمساحات المستحقة للأسمدة.

كما تمت مناقشة زيارة الوفد لمزارع التين والزيتون، والوقوف على المشاكل، لوضع حلول عاجلة وكيفية الوقاية من الآفات، حيث يعد التين والزيتون من المحاصيل الرئيسية بالمحافظة، على مساحة 62 ألف فدان تين، و51 ألف فدان زيتون، مع توجيه فريق عمل متكامل، حيث تم أخذ عينات من التين، للوقوف على التصنيف للآفات والتشخيص النهائي لسبب الإصابة، مع وضع توصيات بمبيدات معينة للمكافحة

كما تم التأكيد على أهمية العمل على الاستغلال الاقتصادي الأمثل، ورفع القيمة المضافة لمنتجات التين والزيتون والنخيل، وأهمية التسويق الجيد، وإقامة مزيد من المعارض ومساعدة المزارعين والتوعية والتثقيف، والعمل على تخريج كوادر تعليمية متخصصة ومؤهله، للعمل في مجال هذه الزراعات وتنميتها والصناعات القائمة عليها،كذلك أهمية الاستفادة من النباتات العطرية والطبية بالمحافظة والتوسع في زراعتها ،وكذلك الزراعات الرعوية وأهميتها كعلف للثروة الحيوانية وتنميتها.

وتم استعراض جهود التعاون في مكافحة سوسة النخيل، خاصة معمل التريكو جراما لمكافحة سوسة النخيل بواحة سيوة بدعم محافظ مطروح بالتعاون مع مديرية الزراعة، كما تناول اللقاء مشكلة ملوحة التربة والمياه وإجراء البحوث اللازمة لمواجهة ملوحة التربة و المياه في بعض المناطق، ومناقشة أهمية تطوير ورفع كفاءة محطة البحوث الزراعية، لخدمة أهالي مطروح، وتحقيق العائد الاقتصادى منها والتى تقع على مساحة 23 فدانا بمنطقة القصر، مع أهمية العمل على تطوير وحدة الميكنة الزراعية بمطروح وإرسال فريق لمراجعة الوحدة ودعمها بالآلات والميكنة الزراعية لدعم المزارعين.

واستعرض وفد وزارة الزراعة، جهود رعاية الثروة الحيوانية مع الكشف البيطرى. والفحص والعلاج خلال القافلة البيطرية والارشادية على مدار يومين بقريتى القصر وفوكة.