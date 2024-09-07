وزير الزراعة يشهد افتتاح موسم جنى القطن بقويسنا فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

يفتتح اليوم علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم السبت 7 سبتمبر، موسم جني القطن بمدينة قويسنا، وإطلاق فعاليات عيد الفلاح، على مستوى الجمهورية، وتكريم عدد من المزارعين.

وأكد المهندس ناصر أبو طالب وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية ، فى تصريح، "لليوم السابع"، أننا لدينا ما يقرب من 4 آلاف و300 فدان قطن على مستوى مراكز محافظة المنوفية.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، أننا نقدم كافة الدعم للفلاحين فى كافة الزراعات وخاصة محصول القطن والذى يعد من أهم الزراعات على مستوى المحافظة.