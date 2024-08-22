وحدة تدريب متنقلة تابعة لوزارة العمل بقرى الدقهلية ضمن مبادرة حياة كريمة

كتبت آية دعبس

نظمت مديرية العمل بمحافظة الدقهلية لقاء تنسيقي مع مركز ومدينة ميت سلسيل، لترتيب انتقال وحدة التدريب المتنقلة التابعة للمديرية ، الى قرية الاتحاد التابع لمركز ميت سلسيل، وذلك في إطار مبادرة " حياة كريمة " التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي يتم نقلها كل 3 شهور من قرية إلى أخري داخل المحافظة، وذلك ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك" في قرى ونجوع المحافظات، بهدف الوصول إلي كل الشباب بمحل إقامتهم وتأهيلهم على المهن المطلوبة لـ سوق العمل، بما يسهم في تشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة ، وتدريبهم وتأهيلهم للحصول على فرص عمل لائقة أو بدء مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة.

وتتضمن الوحدة التدريب على 3 مهن يحتاجها سوق العمل، المدة الزمنية التدريبية لبرنامج التفصيل والخياطة 150 ساعة تدريبية ، و السباكة الصحية وكهرباء التوصيل بواقع 60 ساعة ، لكل دورة تدريبية ، كما يمكن للشباب من سن 18 إلى 45 سنة الالتحاق بالدورات التدريبية المجانية التي توفرها المديرية ، حيث يحصل المتدربين في نهاية كل دورة على شهادة معتمدة من المديرية تؤهلهم للعمل في شركات ومصانع القطاع الخاص .

وأوضح أحمد رجائى وكيل مديرية العمل بالدقهلية ، فى تقريره للوزارة ، أن تلك التدريبات تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات بتوفير مزيد من فرص التدريب المهنى المجاني للشباب بالقرى الأكثر احتياجاً على المهن المطلوبة فى سوق العمل الداخلى والخارجى وتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم للالتحاق بـ فرص عمل لائقة أو مساعدتهم فى بدء مشروعات صغيرة ومتوسطة ، تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأضاف وكيل المديرية، أنه استقبلته المهندسة رابحة دياب رئيس مركز ومدينة ميت سلسيل لبحث التجهيز لاستقبال الوحدة المتنقلة ، والتي أشادت بدور وزارة العمل فى مجال التدريب المهني وتأهيل الشباب للدخول إلى سوق العمل والحصول على فرصة عمل مناسبة بعد الانتهاء من الدورات التدريبية التى تقدمها الوزارة ، واستعرض مع كلاً من اسماعيل محمد مدير عام بحوث العمالة ، و أحمد الشاذلى مدير عام الشؤون الإدارية ، موجز عن الدورات التدريبية التى يتم تنفيذها من خلال الوحدة المتنقلة وأهمها مهنة التفصيل والخياطة للفتيات ومهنة الكهرباء والسباكة للشباب ، مؤكداً على أنه تم الانتقال للوحدة المحلية بقرية الاتحاد لاختيار مكان مناسب تتمركز فيه الوحدة المتنقلة ، وقامت سعدية كردوشة رئيس الوحدة المحلية لقرية الاتحاد بعرض مقترحاتها لبعض الأماكن وذلك بمشاركة أعضاء جميعة خدمة المجتمع المدنى بالقرية.