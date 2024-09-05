اليوم السابع
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وزير العمل يشهد حفل تكريم موظفين بلغوا سن التقاعد بديوان الوزارة والمديريات

الخميس، 05 سبتمبر 2024 12:32 م
وزير العمل يشهد حفل تكريم موظفين بلغوا سن التقاعد بديوان الوزارة والمديريات جانب من الفعالية
كتبت آية دعبس

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شهد وزير العمل محمد جبران ، اليوم الخميس ، فعاليات حفل تكريم 27 من العاملين بالوزارة والمديريات ممن بلغوا سن التقاعد ، من الديوان العام والمديريات ، تقديراً لجهودهم خلال فترة عملهم داخل الوزارة والمديريات وما قدموه لخدمة المواطنين والمجتمع خلال فترة خدمتهم ، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، بحضور عدد من قيادات الوزارة ، وقدم الوزير جبران الشكر والتقدير للعاملين السابقين متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد والنجاح فى حياتهم العملية والشخصية القادمة.

وشملت قائمة المكرمين الـ 27 ، علاء امبارك محمود ، ونجوى إبراهيم حسين مصطفى ، وحاتم جاد الرب ، وحسني عبد الكريم محمود، ومحمد طه محمد صالح ، وسناء حسن نصر الدین امام ، وطارق عزت إمام أحمد ، وعواطف محمد سالم داوود ، ووفاء لبيب السيد حسن ، وشريف مبروك سيد احمد ، وخالد عبد الحميد عبد العزيز ، وإبراهيم احمد سعد محمد الدمراني ، وثناء سليمان عباس ، وامال عبد الهادي منصور، وامل فوزي السيد احمد ، وحلمى عبد المجيد على ابوزهرة ، وياسر احمد هندي عيد ، وعاطف حسن درویش محمد ، وسيد عبد الرازق رزق ، وامجد عبده عبد النعيم خليل ، ومحمد محمد محمد علي الجمال ، وهارون عبد العزيز محمد حسن ، ومحمود محمد محمد احمد الحجار ، وطارق فتحي احمد حسن ، ومحمد سالم سلیمان ، سعد عبد الحميد عبد الرحيم ، وسناء السيد أحمد عبد الغنى .

في ختام الاحتفالية أهدت اللجنة النقابية للعاملين بديوان عام الوزراة برئاسة أحمد رمضان ،درع" اللجنة "إلى الوزير محمد جبران .

وزير العمل يشهد حفل تكريم موظفين بلغوا سن التقاعد بديوان الوزارة
وزير العمل يشهد حفل تكريم موظفين بلغوا سن التقاعد بديوان الوزارة
تسليم درع" اللجنة النقابية"إلى الوزير محمد جبران
تسليم درع" اللجنة النقابية"إلى الوزير محمد جبران

 







وزارة العمل

محمد جبران

وزير العمل



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