مديرية العمل بالدقهلية تتابع حريق مصنع ملابس وتحطم ألواح زجاج بمصنع مياه غازية

الدقهلية شريف الديب

أعلنت مديرية العمل بمحافظة الدقهلية، بقيادة المستشار أحمد رجائى، وكيل الوزارة مدير المديرية عن قيام مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة لها، بمتابعة حادث سقوط ألواح زجاجية على عمال للتحميل بمصنع سينا كولا للمياه الغازية بالمنطقة الصناعية بجمصة، وأصيب خلاله بعض العمال بجروح قطعية نتيجة لتحطم الزجاج.

كما قام مكتب السلامة والصحة المهنية بالمنصورة بمعاينة حريق مصنع ملابس بمنية سندوب للوقوف على أسباب الحادث ووضع الإشتراطات اللازمة لمنع تكرار الحادث، وحصر وتقدير التلفيات الناتجة عن الحادث، وبالمعاينة على الطبيعة تبين أن الحادث وقع بفعل فاعل وبه شبهة جنائية، وليس هناك قصور فى اشتراطات السلامة والصحة المهنية بالمصنع، يأتى ذلك فى إطار دور المديرية وأجهزتها فى معاينة الحوادث التى تحدث بالمنشآت العاملة داخل نطاق المحافظة، وتوفير كافة وسائل الأمان والتأكد من تطبيق كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل داخل المنشآت وفقاً لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له والقوانين ذات الصلة، ورصد الحوادث والحرائق ومعاينتها لتحليل أسباب الحوادث ووضع الضوابط والإشتراطات اللازمة لمنع تكرار الحوادث والحد من تأثيراتها السلبية على المنشآت فى حالة حدوثها.

وأوضح أحمد رجائى وكيل مديرية العمل بالدقهلية، فى تقريرٍ للوزارة، أن تلك الجهود التى تقوم بها المديرية وأجهزتها تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران للمديريات بالمحافظات، والتأكيد على أهمية دور مديريات العمل، في تنفيذ خطة الوزارة خاصة داخل مواقع العمل بالمحافظات، وأهمية التواصل مع المواطنين مُتلقي الخدمة من الوزارة، والإستماع إلى مطالبهم، والإيمان بدور وزارة العمل في التعامل مع العمال وأصحاب الأعمال بشكل متوزان، بترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات، في إطار بيئة عمل لائقة ومستقرة، تتوفر فيها اشتراطات السلامة والصحة المهنية للحماية والوقاية من مخاطر بيئة العمل.



وأضاف وكيل المديرية أنه جرى زيارة المصنع، والإطمئنان على سلامة العاملين بعد إجراء الإسعافات الأولية لهم وعودتهم إلى العمل، وجرى التنبيه عليهم بضرورة اتباع الإشتراطات الواردة بقانون العمل للحفاظ على بيئة العمل داخل المصنع بحيث تكون آمنة وخالية من مسببات الحوادث .