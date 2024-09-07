مش عمال على بطال.. 3 أضرار لحبوب الإفطار على طفلك

كتبت مروة محمود الياس

الإفطار المتنوع للطفل الصغير أهم ما يمكن أن تقدمه الأم له، وحبوب الإفطار أحد أهم هذه الخيارات التي يمكن أن تقدمها الأمهات لأطفالها خلال أهم وجبة في يومهم، ووفقًا للتقرير نشر في موقع action in suger فإن الكثير من الفوائد تقدمها حبوب الإفطار لطفلك الصغير.

تابع التقرير موضحًا أن حبوب الإفطار قد تحتوي على الكثير من الألياف وهو ما يجعلها جيدة لهضم الطفل وبدء يومه بوجبة مشبعة، وقد تجعله قادر على التركيز والنشاط والقوه وتعزيز سلامته منذ بدء اليوم.

أما عن الأضرار المحتملة لحبوب الإفطار والإكثار منها والإسراف في تناولها يوميا، فيوضح التقرير أنها تحتوي على مستويات عالية من السكر خاصة تلك الحبوب التي تضاف إليها الشوكولاتة أو النكهات المختلفة، وهو ما يزيد نسب السكر فيها وهذا يضر بصحة الطفل خاصة لو بدأ يومه بتناولها، حيث تصيبه بالخمول والشعور بالكسل.

تابع التقرير أن الحبوب الخاصة بالإفطار بالفعل منخفضة الدهون ولكنها تحتوي على كم من الملح وهذا التركيز منه بشكل متكرر ومسرف قد يؤدي إلى مشكلات صحية للطفل مثل اضطراب ضغط الدم، كما أنها تخل بنظامه الغذائي بشكل عام وترفع مستويات الصوديوم التي تدخل له في نظامه الغذائي خاصة في بداية اليوم، كذلك مستوى السكر في بعض نوعيات حبوب الإفطار المضاف اليها المحليات قد يزيد من وزن الطفل ويهدده بالسمنة.

ولذا نصح التقرير بضرورة الاهتمام باختيار نوعيات جيدة من حبوب الافطار خالية من السكريات المضافة والملح كذلك وعدم الإلتزام بتناول الطفل لهذه الحبوب يوميا، بل يجب التنويع بين وجبات الإفطار المختلفة ما بين حبوب الافطار والبروتين والفواكه والكربوهيدرات وغيرها