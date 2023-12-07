أضرار الإسراف فى حبوب الإفطار.. قد تؤدى لارتفاع السكر فى الدم

كتبت مروة محمود الياس

حبوب الإفطار أحد أهم الخيارات التي يعتمدها البعض كوجبة بداية اليوم الأساسية، ورغم شيوع استهلاكها خاصة لدى الأطفال، وعلى الرغم من أن هذه الحبوب لا تحتوى على الكثير من الدهون، إلا أن أضرار الإسراف في تناولها كثيرة، فهذا الافراط غير الصحى يتسبب في مضار صحية كثيرة، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع healthshot

وأضاف التقرير أن هذه الحبوب تساعد على زيادة حصة السعرات المسموح بها خلال اليوم، مما قد يجعلها سبب في السمنة واضطراب وظائف الجسم تدريجيا إذا ما اعتمد الشخص أو الطفل عليها يوميا في طعام الإفطار أو كوجبة بينية بين الوجبات الأساسية، فضلا عن أن هذه الحبوب تحتوى على نسبة من الملح، وهذا ما يسبب زيادة في حصة الصوديوم اليومية المسموح بها للجسم.

وفى السياق ذاته ذكر تقرير نشر في موقع eatthis موضحا أن هذه الحبوب تحتوى على كم ليس بقليل من السكريات المختلفة الأنواع، وبعضها يحتوى على النكهات، وهو ما يعزز من مضار الافراط في تناولها.

وتابع التقرير موضحا أن هذه النسب العالية من المكونات المضافة لهذه الحبوب، قد يؤثر على مستويات السكر في الجسم، ويعمل على الإخلال بهذا النظام، مما قد يخلف شعورا بالخمول وعدم القدرة على بذل الجهد، كما أن هذه السكريات تعزز من فقدان الحبوب لوظيفتها الأساسية وهى حالة الإمتلاء والاكتفاء التي يجب أن تخلفها فور تناولها، كما أنها غير صحية كبداية ليوم صحى يحتاج فيه الشخص لتناول بروتين صحى كالفول النباتى أو البيض الحيوانى.