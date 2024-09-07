حقائق وخرافات عن زيت الطعام وأنواعه.. هل يمكن إعادة استخدامه؟

كتبت فاطمة ياسر

الزيت في الطهي أو علي الأطعمة والسلطات يعد من الأساسيات فى طهى الطعام، وتم إدراجه أنه السبب الأساسي في التعرض لزيادة الوزن، لأنه مرتفع السعرات الحرارية وغني بالدهون.

وقدم التقرير المنشور عبر موقع healthshots، بعض الخرافات والحقائق حول استخدام الزيوت، ومنها:

- الخرافة 1: جميع الدهون الموجودة في الزيوت غير صحية

الحقيقة: من أكثر الأساطير شيوعًا أن جميع الدهون الموجودة في الزيوت ضارة، والحقيقة هي أن الدهون ليست كلها متساوية، حيث تحتوي الزيوت على أنواع مختلفة من الدهون : المشبعة والمتحولة، بينما يمكن أن تزيد الدهون المتحولة والدهون المشبعة المفرطة من خطر الإصابة بأمراض القلب، فإن الدهون غير المشبعة الموجودة في زيوت مثل زيت الزيتون والكانولا والأفوكادو مفيدة، ويمكن أن تساعد هذه الدهون في تقليل مستويات الكوليسترول السيئ، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب. ووفقًا لجمعية القلب الأمريكية ، فإن استبدال الدهون المشبعة بالدهون غير المشبعة يمكن أن يحسن صحة القلب.

- الخرافة 2: الطهي بزيت الزيتون يدمر فوائده الصحية

الحقيقة: زيت الزيتون، غني بمضادات الأكسدة والدهون الصحية، لكن يعتقد بعض الناس أن الطهي به سيدمر فوائده. وفي حين أنه من الصحيح أن التسخين يمكن أن يقلل من بعض مضادات الأكسدة، إلا أن زيت الزيتون يظل ثابتًا في درجات الحرارة المتوسطة إلى العالية ويحتفظ بالكثير من قيمته الغذائية، ووجدت دراسة نُشرت في مجلة Antioxidants أن زيت الزيتون البكر الممتاز يحتفظ بنسبة عالية من مضادات الأكسدة والمركبات المفيدة حتى بعد التسخين. لذا، لا تتردد في قلي خضرواتك في زيت الزيتون دون الشعور بالذنب.

- الخرافة 3: الزيوت النباتية صحية دائمًا

الحقيقة: الزيوت النباتية هي مزيج من الزيوت المختلفة مثل فول الصويا والذرة وزيت النخيل، والتي غالبًا ما تكون معالجة ويمكن أن تحتوي على مستويات عالية من أحماض أوميجا 6 الدهنية الضرورية للجسم، ولكن الإفراط في تناول هذا الزيت يمكن أن يؤدي إلى الالتهابات والأمراض المزمنة، وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Nutrients يوصى بموازنة تناولك لأحماض أوميجا 6 الدهنية مع أحماض أوميجا 3 الدهنية من مصادر مثل الأسماك وبذور الكتان.

- الخرافة 4: يجب عليك تجنب الزيوت تمامًا لإنقاص الوزن

الحقيقة: الزيوت غنية بالسعرات الحرارية، لكن هذا لا يعني أنه يجب إزالتها من نظام غذائي لفقدان الوزن فالدهون الصحية ضرورية لامتصاص العناصر الغذائية والتوازن الهرموني والشبع، ووفقًا لدراسة نُشرت في المجلة الدولية للعلوم الجزيئية، كان النظام الغذائي المتوسطي الغني بالدهون الصحية من زيت الزيتون أكثر فعالية لفقدان الوزن وصحة القلب من النظام الغذائي منخفض الدهون، والحل هو الاعتدال واختيار الأنواع المناسبة من الزيوت.

- الخرافة 5: يمكنك إعادة استخدام زيت الطهي بعد القلي العميق

الحقيقة: إعادة استخدام زيت الطهي ممارسة شائعة ولكنها ليست آمنة، في كل مرة يتم فيها تسخين الزيت، يتحلل ويطلق مركبات ضارة مثل الألدهيدات، والتي تم ربطها بالسرطان ومشاكل صحية أخرى، كما وجدت دراسة نُشرت في Science Report أن الزيت المعاد استخدامه يصبح فاسدًا، ويفقد قيمته الغذائية ويزيد من خطر الالتهاب. أفضل ممارسة هي استخدام زيت طازج للقلي وتجنب إعادة استخدامه للحفاظ على الفوائد الصحية.

وقدم التقرير، أفضل زيوت يمكن استخدامها في الطبخ، ومنها :

- زيت الزيتون

يعتبر زيت الزيتون البكر الممتاز من الزيوت الشائعة، فهو غني بمضادات الأكسدة والدهون الأحادية غير المشبعة الصحية، عادة ما يستخدم زيت الزيتون لرشه على السلطات أو طهيه على نار متوسطة، فهو يضفي نكهة فاكهية قوية على وجباتك.

- زيت السمسم

يُعد زيت السمسم من العناصر الأساسية في المطبخ ، وله نكهة مميزة، وهو غني بمضادات الأكسدة وهو مناسبًا للقلي السريع، كما أنه يوفر مجموعة كبيرة من الفوائد الصحية، التي تساعد في تحسين صحة العظام والقلب والفم، وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Journal of Nutrients .

- زيت عباد الشمس

بفضل مذاقه الخفيف، يعد زيت عباد الشمس رائعًا للطهي اليومي، يحتوي هذا الزيت على نسبة عالية من فيتامين هـ ومضادات الأكسدة، ويمكن أن يكون مفيدًا لصحة القلب ووظائف المخ والهضم.

