تعرف على زيوت الطهى الصحية لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب

كتبت إيناس البنا

يعتبر زيت الطهى عاملًا مهمًا لصحة القلب، لأنه يوفر الأحماض الدهنية الأساسية، مثل الدهون الأحادية غير المشبعة والدهون المتعددة غير المشبعة، والتى يمكن أن تساعد فى خفض مستويات الكوليسترول الضار LDL وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

بالإضافة إلى ذلك فإن بعض الزيوت غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، التى لها خصائص مضادة للالتهابات، والتى بدورها تساعد فى الحفاظ على شكل قلبك، لذلك، يعد اختيار زيوت الطهى الصحية واستخدامها باعتدال أمرًا بالغ الأهمية.

وتلعب زيوت الطهى دورًا مهمًا فى الحفاظ على صحتك، خاصةً عندما يتعلق الأمر بصحة قلبك، اختر زيوت الطهي الغنية بالدهون الأحادية غير المشبعة والدهون المتعددة غير المشبعة، حيث إنها تقلل الكوليسترول وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

زيوت الطهى الصحية للقلب

زيت الزيتون

وفقا لموقع OnlyMyHealth يحتوى زيت الزيتون على دهون صحية أحادية غير مشبعة وكميات كبيرة من مضادات الأكسدة إلى جانب الخصائص المضادة للالتهابات التى تعتبر رائعة لصحة قلبك، ووفقًا لدراسة نُشرت فى مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب، ارتبط ارتفاع تناول زيت الزيتون بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية (CHD) وأمراض القلب والأوعية الدموية الكلية (CVD) فى مجموعتين كبيرتين من الرجال والنساء فى الولايات المتحدة.

زيت عباد الشمس

يشتهر زيت عباد الشمس باحتوائه على نسبة عالية من حمض الأوليك، وهو أحد الأحماض الدهنية أوميجا 9، ويساعد حمض الأوليك فى الوقاية من أمراض القلب ويقلل من مستويات الكوليسترول فى الجسم، وفقًا لدراسة نشرت فى مجلة أكاديمية التغذية وعلم التغذية، وأدى ارتفاع زيت عباد الشمس إلى خفض مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية فى الدم بشكل كبير، وهى ضارة بالقلب.

زيت الأفوكادو

زيت الأفوكادو ملىء بحمض الأوليك، وهو حمض دهنى أحادى غير مشبع بـ أوميجا 9، ووجدت دراسة نُشرت فى مجلة الأطعمة الوظيفية أن الأشخاص الذين تناولوا زيت الأفوكادو على الزبدة عانوا من مستويات منخفضة بشكل ملحوظ من الدهون الثلاثية والكوليسترول الكلى والكوليسترول الضار (السيئ) والسيتوكينات الالتهابية وسكر الدم.

زيت السمسم

يحتوى زيت السمسم على مضادات الأكسدة الصحية للقلب، كما أنه غنى بأحماض أوميجا 3 وأوميجا 6 وأوميجا 9 الدهنية، وهى أنواع من الدهون المتعددة غير المشبعة والأحادية غير المشبعة، التى تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، ووفقا للأبحاث يقلل زيت السمسم من مستويات عالية من الكوليسترول والالتهابات، كما يقلل من مخاطر الإصابة بتصلب الشرايين، وتأخر ظهور أمراض القلب والأوعية الدموية.

زيت الكانولا

يعتبر زيت الكانولا مصدرًا غنيًا للدهون الجيدة، التى تساعد فى تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بالمقارنة مع العديد من زيوت الطعام الأخرى، يحسن زيت الكانولا بشكل كبير عوامل الخطر المختلفة لأمراض القلب، وفقًا لدراسة نشرت في مجلة التغذية والأيض وأمراض القلب والأوعية الدموية.

كيف تستخدم زيوت الطهى بأمان؟

لا تستخدم أى زيت وصل إلى نقطة الاحتراق، إذا تركت الزيت يدخن بالخطأ أو اشتعلت فيه النيران، فتخلص منه وابدأ من جديد.

لا تستخدم زيتًا ذى رائحة كريهة ، خاصةً إذا تم تخزينه لفترة طويلة جدًا لأنه يمكن أن يتأكسد.

لا تعيد استخدام أو تسخن أى زيت للطهى.

قم بشراء زيوت الطهى فى حاويات أصغر لتجنب الهدر، واحفظها فى مكان مظلم وبارد لإبقائها طازجة لفترة أطول.