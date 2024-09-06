وزارة الأوقاف تفتتح اليوم 21 مسجدًا بعدد من محافظات الجمهورية

كتب لؤى على

تفتتح وزارة الأوقاف اليوم الجمعة 6 سبتمبر، 21 مسجدًا في إطار خطتها لـ إعمار بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى، منها 20 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجد واحد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من أول يوليو 2024 حتى تاريخه 156مسجدًا، منها 128 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و28 مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه من يوليو 2014 حتى تاريخه 12237 مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو 19 مليارًا و 162 مليون جنيه.

ففي مديرية أوقاف كفر الشيخ تم إحلال وتجديد مسجد عز الدين، قرية برمبال، مركز مطوبس، و مسجد 62 الجدية، مركز الحامول.



وفي مديرية أوقاف الغربية تم إحلال وتجديد مسجد سيدي نصر السطوحي، قرية جناج، مركز بسيون.

وفي مديرية أوقاف المنيا تم إحلال وتجديد مسجد الرحمن، قرية صفط أبو جرج، بني مزار.

وفي مديرية أوقاف الفيوم تم إحلال وتجديد مسجد مرزبان، سنهور، مركز سنورس، و مسجد المهاجرين والأنصار، العدوة، مركز الفيوم، و مسجد السلام، الجون، بندر الفيوم.

وفي مديرية أوقاف بني سويف تم إحلال وتجديد مسجد الرحمن، الرياض، ناصر، و مسجد عويس حسن، عزبة عويس حسن، بهبشين، ناصر، و مسجد الرحمن نور الدين، الشنطور، سمسطا.

وفي مديرية أوقاف الدقهلية تم إحلال وتجديد مسجد طلحة بن عبيد الله، عزبة 6، مركز ميت سلسيل، و مسجد محمود الخطيب، قرية اللطايفة، مركز ميت سلسيل، و مسجد السعدية الكبير، قرية السعدية، مركز بلقاس.

وفي مديرية أوقاف القليوبية تم إحلال وتجديد مسجد عامر مراد، جزيرة بلي، مركز بنها، و مسجد عبد الصادق رمضان، عرب السباعات، جزيرة بلي، مركز بنها.

وفي مديرية أوقاف البحيرة تم إحلال وتجديد مسجد عمر بن عبد العزيز، قرية سيف النصر، الحاجر، مركز كفر الدوار، و مسجد شارلو القبلية، قرية سيدي غازي، مركز كفر الدوار.

وفي مديرية أوقاف الإسماعيلية تم إنشاء مسجد باب الجنة، فايد، أمام كلية ضباط الاحتياط.

وفي مديرية أوقاف قنا تم إحلال وتجديد مسجد نجع غانم، كوم هتيم، أبو تشت ، و مسجد الشهيد علي صبري، قرية القليعة، مركز أبو تشت.

وفي مديرية أوقاف سوهاج تم صيانة وتطوير مسجد السادة الخلوتية، قرية العوامر بحري، مركز جرجا.