افتتاح مسجد القدوس بقرية العزب فى الفيوم

الفيوم رباب الجالي

افتتحت مديرية أوقاف الفيوم اليوم الجمعة 2024/8/30م مسجد القدوس بقرية العزب التابعة لإدارة مركز جنوب بالفيوم، وذلك بتوجيهات من وزير الأوقاف أسامة السيد الأزهرى، وبحضور الدكتور محمود الشيمى مدير المديرية، والشيخ سعيد مصطفى مدير الإدارة، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية.

وخلال خطبة الجمعة أكد الدكتور محمود الشيمى وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم أن سيدنا معاذ (رضى الله عنه)اخْتَصَّهُ الجَنَابُ النَّبَوِى الشَّرِيفُ بِمَنْقَبَةٍ عَظِيمَةٍ خَاصَّةٍ، حِينَ أَخَذَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يَوْمًا بِيَدِهِ، وَأَقْسَمَ لَهُ بِاللهِ عَلَى مَحَبَّتِهِ، وَقَالَ لَهُ: «يَا مُعَاذُ، وَاللهِ إِنِّى لَأُحِبُّكَ»، وَمَعَ ذَلِكَ نَجِدُ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فِى مَوْقِفٍ آخَرَ يُوَجِّهُ لَهُ (رَضِى اللهُ عَنْهُ) عِبَارَةً شَدِيدَةً حَادَّةً صَارِمَةً، فَيَقُولُ لَهُ: «أَفَتَّانٌ أَنْتَ يَا مُعَاذُ؟!»،والسبب فى ذلك أن رَاعِى إِبِلٍ رَجَعَ مِنْ يَوْمِ عَمَلٍ شَاقٍّ مُنْهَكًا لِيُصَلِّى صَلَاةَ العِشَاءِ خَلْفَ سَيِّدِنَا مُعَاذ (رَضِى اللهُ عَنْهُ)، فَوَجَدَهُ يَقْرَأُ فِى الصَّلَاةِ بِسُورَةِ البَقَرَةِ، فَلَمْ يَقْدِر الرَّجُلُ أن يُكْمِلَ تِلْكَ الصَّلَاةَ الطَّوِيلَةَ، فَانْعَزَلَ، وَصَلَّى لِنَفْسِهِ وَانْصَرَفَ، وَبَلَغَهُ أن مُعَاذًا (رَضِى اللهُ عَنْهُ) نَالَ مِنْهُ، وَقَالَ فِيهِ: (لَقَدْ نَافَقَ الرَّجُلُ)، فَشَكَا الرَّجُلُ إلى النَّبِى (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مُعَاذًا، وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنَّا قَوْمٌ نَعْمَلُ بأَيْدِينَا، ونَسْقِى بنَوَاضِحِنَا، وإنَّ مُعَاذًا صَلَّى بنَا البَارِحَةَ، فَقَرَأَ البَقَرَةَ، فَتَجَوَّزْتُ فى صلاتى، فَقَالَ النَّبِى (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)لِمُعَاذٍ- وَهُوَ مِنْ أَحَبِّ الصَّحَابَة إِلَيْهِ-: يَا مُعَاذُ! أَفَتَّانٌ أَنْتَ؟ يَا مُعَاذُ! أَفتَّانٌ أَنْتَ؟ يَا مُعَاذُ! أَفَتَّانٌ أَنْتَ؟ فَلَوْلَا صَلَّيْتَ بِـ«سَبِّح اسْمَ رَبِّكَ»، وَ«الشَّمْسِ وَضُحَاهَا»، وَ«اللَّيْلِ إذا يَغْشَى»؛ فَإِنَّهُ يُصَلِّى وَرَاءَكَ الكَبِيرُ وَالضَّعِيفُ وَذُو الحَاجَةِ!

كما أشار أن الرسول (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) كان يَحْرِصُ عَلَى أُمَّتِهِ حِرْصَ الأَبِ عَلَى أَبْنَائِهِ،فأَرادَ أن يَقْضِى عَلَى الخَطَرِ مِنْ جُذُورِهِ، فتَصَوَّرُوا مَعِى أن يَتَشَدَّدَ شَخْصٌ فِى تَدَيُّنِهِ، وَأَنْ يَتَطَرَّفَ فِيهِ، وَأَنْ يَغْرَقَ فِى نَفْسِهِ، وَتَغِيبَ عَنْهُ فِى أثناء ذَلِكَ كُلُّ مَعَانِى الرَّحْمَةِ وَاليُسْرِ وَالاتِّسَاعِ فِى الشَّرِيعَةِ!،وَإِذَا أُصِيبَ الشَّخْصُ بِمِثْلِ هَذَا فَإِنَّهُ يَغْرَقُ فِى بَحْرٍ مِنَ الظُّلُمَاتِ، وَيَنْقَطعُ عَنْ أَنْوَارِ الشَّرِيعَةِ، وَيَنْظُرُ لِلنَّاسِ مِنْ حَوْلِهِ وَيُقَارِنُهُمْ بِحَالِهِ، فَيَسْتَصْغِرُهُمْ وَيَحْتَقِرُهُمْ، وَيَكُونُ غَلِيظًا عَنِيفًا مَعَهُمْ، وَيَظُنُّ أَنَّهُ خَيْرٌ مِنْهُمْ، وَيُصِيبُهُ دَاءُ إِبْلِيسَ الَّذِى قَالَ: {أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ}، وَإِذَا تَضَجَّرَ النَّاسُ مِنْ هَذَا الشَّخْصِ وَنَالُوا مِنْهُ فَإِنَّهُ يَزْدَادُ عُنْفًا مَعَهُمْ، وَغِلْظَةً عَلَيْهِمْ؛ لِأَنَّهُ تَصَوَّرَ أَنَّهُمْ يُعَادُونَ الدِّينَ، وَهُمْ فِى حَقِيقَةِ الأَمْرِ لَا يُطِيقُونَ التَّشَدُّدَ!،وَيَتَطَوَّرُ الأَمْرُ فَيَتَعَدَّى ذَلِكَ الشَّخْصُ عَلَى النَّاسِ وَيُكَفِّرُهُمْ، وَيَنْتَهِى بِهِ الأَمْرُ إلى أن يَحْمِلَ السِّلَاحَ عَلَيْهِمْ، فَيُولَدُ الإرهاب!

كما أضاف أنه على الناس أن تحذر مِنْ كُلِّ تَشَدُّدٍ وَتَطَرُّفٍ فِى دِينِ اللهِ يَنْجَرِفُ صَاحِبُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَدْرِى إلى الإرهاب، وَمِنَ الغَرِيبِ أن يَظُنَّ فِى نَفْسِهِ أَنَّهُ عَلَى صَوَابٍ؛ لِأَنَّهُ يَأْخُذُ بِظَاهِرِ التَّدَيُّنِ، وَيَغِيبُ عَنْهُ بَاطِنُ السَّعَةِ وَالرَّحْمَةِ، قَالَ تَعَالَى: {فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ القَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ أن اللهَ يُحِبُّ المُتَوَكِّلِينَ}.

ودعا الله فى آخر خطبة الجمعة أن يرزقنا حُسْنَ الفَهْمِ لدِينِكَ، وَالاسْتِنَارَةَ بِوَحْيِكَ، وأن يحفظ مصرنا والعالم أجمع من كل سوء ومكروه.