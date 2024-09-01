أوقاف القليوبية تفتتح الأسبوع الثقافى بعنوان "الحياء شعبة من الإيمان"

القليوبية إبراهيم سالم

افتتح الشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، اليوم الأحد، الأسبوع الثقافى بمسجد أبو بكر الصديق بمنطقة أبو زعبل إدارة أوقاف الخانكة، بحضور الدكتور محمود عبدالله عبد الرحمن، عميد كلية أصول الدين بطنطا جامعة الأزهر، حيث كان اللقاء بعنوان "الحياء شعبة من الإيمان".

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أن الإسلام جاء لبناء الأكوان بالإنسان وبناء الإنسان لا يأتي إلا بالبناء الأخلاقى والمنهج السلوكى السليم، وقد احتوى القرآن الكريم على كل هذه التعاليم بالمبادئ التى بها يرقى الإنسان ويصل إلى الشخصية السوية النبيلة، وعندما سئلت السيدة عائشة عن أخلاق الرسول الكريم قالت "كان خلقه القرآن".

وأشار "أبو السعود"، إلى أن خلق الحياء هو الردع الذاتى وخط الدفاع النفسى ضد كل الرذائل والخطايا والفواحش وكل النداءات الشيطانية وهوى النفس وأصدقاء السوء، فقال صلى الله عليه وسلم "إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء ".

فيما قدم المصلون والذين امتلأ بهم المسجد عن آخره بالشكر للأوقاف على هذه الفعاليات والأنشطة الدينية والتى تتناول الجوانب الحياتية التى تمس قضاياهم والتى يحتاجها الشباب لتكوين شخصيات سوية وسلوكيات شريفة تتوافق مع صحيح الدين وعمارة الدنيا معا، ودوماً شعار أوقاف القليوبية "خدمة بيوت الله شرف".