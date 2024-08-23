محافظ دمياط يفتتح مسجد البحر بحضور قيادات وزارة الأوقاف

دمياط - هيثم مراد

افتتح الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط مسجد البحر وذلك عقب الانتهاء من أعمال تطويره، والتى جرت خلال الفترة الماضية.

وجاء ذلك بحضور رئيس هيئة الاتصال السياسي بوزارة الأوقاف نائبا عن الدكتور أسامة الازهري وزير الأوقاف، وعددا من قيادات المحافظة التنفيذية.

ومن جانبه أكد الشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، أن أعمال تطوير مسجد البحر جاءت ضمن خطة وزارة الأوقاف لتطوير المساجد، مشيرا إلى أن التكلفة الإجمالية لتلك الأعمال التى جرت داخل مسجد البحر بلغت 8 ملايين جنيه، مؤكدا أن هناك خطة عمل لإعمار مساجد المحافظة وفق رؤية وزارة الأوقاف.