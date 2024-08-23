اليوم السابع
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أوقاف كفر الشيخ: افتتاح مسجد وعقد مقرأتين للأئمة والجمهور ومجلس للصلاة على النبى

الجمعة، 23 أغسطس 2024 02:36 م
أوقاف كفر الشيخ: افتتاح مسجد وعقد مقرأتين للأئمة والجمهور ومجلس للصلاة على النبى مقرأة للأئمة بالمسجد البحري
كفر الشيخ- محمد سليمان

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شهدت قرية سعد حمد التابعة لمركز سيدي سالم بكفر الشيخ، افتتاح المسجد البحرى، في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالمساجد مبنى ومعنى ، والحرص المستمر على عمارة بيوت الله وتشييدها ومواكبة الجمهورية الجديدة ، وبتوجيهات الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف، واللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ. ومتابعة وإشراف الشيخ عطا بسيوني، وكيل الوزارة، والدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة، والشيخ ياسر الغول، مدير إدارة الإدارات.

جاء ذلك بحضور الشيخ فؤاد ناجي، مدير إدارة سيدي سالم غرب،  وعلماء الأزهر والأوقاف وجماهير غفيرة من رواد المسجد الكرام.

وأدى خطبة الجمعة الشيخ ياسر الغول، مدير إدارة الإدارات والتي كانت بعنوان ( المُؤمِنُ القَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ المُؤْمِنِ الضَّعِيفِ ). وقد تم عقد مقرأة للأئمة، وعقب صلاة الجمعة مباشرة ،تم عقد مقرأة الجمهور، كما تم عقد مجلس الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

وأكد الشيخ عطا بسيوني، وكيل الوزارة، على أن جميع المساجد قد التزمت بالخطبة الموحدة، كما التزمت جميع المساجد بالوقت المحدد على مستوى المحافظة ولم يتم رصد أي مخالفات ولله الحمد، سائلاً الله تعالى أن يديم علينا نعمة افتتاح المساجد وتعميرها وتشيدها والحفاظ عليها، كما نسأله سبحانه أن يحفظ مصر قيادة وشعباً، وأن يجعلها في أمانه وضمانه واحة للأمن والأمان والاستقرار، وكل عام أنتم بخير وصحة وسعادة.

افتتاح المسجد البحري بقرية بسيدي سالم
افتتاح المسجد البحري بقرية بسيدي سالم

 

الحضور من الأئمة والدعاه
الحضور من الأئمة والدعاه

 

تواجد المصلين أثناء افتتاح المسجد
تواجد المصلين أثناء افتتاح المسجد

 

جانب من مقرأة الأئمة
جانب من مقرأة الأئمة

 

مقرأة للأئمة بالمسجد البحري
مقرأة للأئمة بالمسجد البحري

 







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