ضبط 5 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى ضبط (مسئول عن محل "بدون ترخيص" – كائن بدائرة قسم شرطة الساحل) لحيازته كمية كبيرة من المواد الغذائية، مجهولة المصد وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين، و عثر بداخل المحل على (4535 عبوة مواد غذائية مجهولة المصدر).

وتمكنت الجهوية من ضبط (مسئول عن مصنع لتعبئة المواد الغذائية - كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول) لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين.

و عثر بداخل المصنع على (5,380 طن مواد غذائية مجهولة المصدر – 1692 عبوة مواد غذائية مجهولة المصدر). وبمواجهتهما إعترفا بإدارتهما المصنع والمحل بدون ترخيص وحيازتهما للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة. تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.