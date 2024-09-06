تعرف على فوائد شرب الماء للتحكم فى ارتفاع ضغط الدم

كتب حسام الشقويرى

يساعد شرب الماء في إدارة ارتفاع ضغط الدم من خلال تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام، والترطيب المناسب يدعم الأداء الفعال للقلب والأوعية الدموية وفقا لما نشره موقعonlymyhealth.

والترطيب أمر بالغ الأهمية لصحة القلب والأوعية الدموية لأنه يساعد في الحفاظ على التوازن السليم للسوائل في الجسم، ويدعم حجم الدم الطبيعي، ويضمن أن القلب قادر على ضخ الدم بشكل فعال والترطيب الكافي يساعد أيضًا في الحفاظ على مرونة الأوعية الدموية ويدعم قدرة الجسم على إدارة مستويات الصوديوم والبوتاسيوم، والتي يمكن أن تؤثر على ضغط الدم.

و يساعد الماء في الحفاظ على حجم الدم ولزوجته، مما قد يساعد في تنظيم ضغط الدم على العكس من ذلك، فإن قلة الترطيب يمكن أن تؤدي إلى تركيز أعلى للدم، مما يجعل القلب يعمل بجهد أكبر، مما قد يساهم في ارتفاع ضغط الدم .



على الرغم من أن ارتفاع ضغط الدم هو قاتل صامت، إلا أنه قد يظهر علامات خفية. وتشمل هذه العلامات:

صداع شديد

ألم صدر

دوخة

صعوبة التنفس

غثيان

القيء

عدم وضوح الرؤية أو تغيرات أخرى في الرؤية

قلق

نزيف الأنف

خفقان القلب

ومن المهم أيضًا مراقبة مستويات ضغط الدم بانتظام إذا تم تشخيص إصابتك بارتفاع ضغط الدم.

ما هي كمية الماء التي يجب أن تشربها؟



يختلف تناول الماء الموصى به من شخص لآخر، ولكن الإرشادات العامة هي شرب حوالي 8 أكواب (2 لتر) من الماء يوميًا.

وبالنسبة للأفراد الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، فإن البقاء رطبًا جيدًا أمر مهم، ولكن من الضروري أيضًا اتباع النصائح الشخصية من مقدم الرعاية الصحية"، مضيفًا أن الكمية المحددة يمكن أن تعتمد على عوامل مثل العمر والوزن والصحة العامة وغيرها من الحالات الطبية.

