فاكهة مجففة مفيدة لمرضى السكر وتحسن الذاكرة وتقوى القلب والعظام

كتبت مروة هريدى

البرقوق فاكهة مجففة غنية بالعناصر الغذائية التي تستخدم لأغراض الطهي والعلاج، فهو مخزن للعناصر الغذائية الدقيقة، بجانب أنه حلو المذاق، والبرقوق هو خيار ممتاز لتناول الوجبات الخفيفة للأشخاص المصابين بمرض السكري لأنه يصنف على أنه طعام منخفض المؤشر الجلوكوزي، كما يحتوي على نسبة أعلى من الكربوهيدرات والسكر والنشا والدهون والبروتين والألياف والدهون غير المشبعة بسبب نسبة الماء المنخفضة، ومن المعروف أن مزيج العناصر الغذائية المذهل في البرقوق يغذي الجسم والعقل جيدًا، وهو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلي.. 5 فوائد رائعة للبرقوق المجفف لصحة الدماغ والقلب وغيرها:

البرقوق المجفف لدعم لصحة القلب

إن تناول البرقوق بانتظام يمكن أن يعمل العجائب لصحة قلبك، وتقول دراسة في مجلة الأغذية الطبية أن النساء بعد انقطاع الطمث اللاتي تناولن من 50 إلى 100 جرام من البرقوق يوميًا (5-12 قطعة) قللن من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب المتعلقة بزيادة مستويات الكوليسترول الضار والإجهاد التأكسدي والالتهابات.

يُعزز صحة الدماغ

البرقوق هو غذاء مثالي للدماغ ويمكنه شحذ عقلك وتحسين الذاكرة ومنع شيخوخة الدماغ، والبرقوق هو مخزن للبوتاسيوم وفيتامين B6 والنحاس، وهي المغذيات الدقيقة التي يمكن أن تحسن وظيفة الجهاز العصبي، والبرقوق له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة بفضل محتواه العالي من الأنثوسيانين، وهي صبغة نباتية زرقاء.

يُعزز صحة العظام

يمكن أن يمنع البرقوق فقدان كثافة العظام، كما أن تناوله بانتظام يمكن أن يقوي عظامك، وقد وجدت دراسة نشرت في مجلة Nutrients أن النساء اللاتي تناولن من 10 إلى 12 حبة برقوق يوميًا حافظن على كثافة المعادن في العظام أكثر من أولئك اللاتي لم يتناولن البرقوق.

مفيد لمرضى السكري

يعتبر البرقوق من الأطعمة منخفضة المؤشر الجلوكوزي ويمكن تناوله باعتدال من قبل الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري، ووفقًا لدراسة، لم تعاني النساء بعد انقطاع الطمث اللاتي تناولن من خمس إلى 12 حبة برقوق يوميًا لمدة عام من أي آثار أيضية سلبية، مثل زيادة محيط الخصر، مقارنة بمن لم يتناولن البرقوق.

يُعزز صحة الأمعاء

يحتوي البرقوق على كمية كبيرة من الألياف التي تعتبر مفيدة لصحة الأمعاء، وتشير إحدى الدراسات إلى أن تناول البرقوق بانتظام يمكن أن يحسن ميكروبيوم الأمعاء، وتظهر مراجعة أخرى أن الألياف والمركبات الأخرى الموجودة في البرقوق قد تغير ميكروبيوم الأمعاء لدعم صحة العظام، حيث تُعزز صحة الأمعاء القوية أيضًا في تحسين صحة العظام.