لو رياضى أفضل مشروبات صحية تساعدك وأنت بتتمرن

كتب – حسام الشقويرى

يساعد شرب الماء على تحسين وظائف المفاصل وأنسجة الجسم، وتنظيم درجة حرارة الجسم، ونقل العناصر الغذائية. ولكن بعضنا لا يشرب كمية كافية من الماء، خاصة أوقات التمارين الرياضية وفقا لما نشره موقع health

إليك ما يجب أن تعرفه قبل اختيار المشروب المثالي للحفاظ على ترطيبك أثناء التمرين

في بعض الأحيان يكون الحل الأبسط هو الحل الأفضل، وهذا صحيح عندما يتعلق الأمر باختيار مشروب التمرين، وإذا كنت شخصًا عاديًا، فإن شرب الماء بعد التمرين الرياضي يعد أمرًا جيدًا"، ولكن إذا كان تمرينك أكثر كثافة وتقضي أكثر من ثلاث ساعات في المرة الواحدة في القيام به، فإنه ينصح بحليب الشوكولاتة .

ويحتوي "حليب الشيكولاتة" على الصوديوم والكالسيوم، اللذين نفقدهما عندما نتعرق. كما يحتوي على الكربوهيدرات لتزويد الجسم بالطاقة، كما يساعد البروتين في إصلاح أي ضرر."

إذا لم يكن الحليب أو الماء من الأشياء المفضلة لديك، فإن المشروبات الرياضية أو ماء جوز الهند أو المشروبات الأخرى ستكون مناسبة لك. والطعام يمكن أن يوفر لك ما فقدته أثناء التعرق.

ولا توجد كمية محددة من الماء يجب أن تستهلكها أثناء ممارسة التمارين الرياضية، وينصح بأن نشرب عند الشعور بالعطش ، ولكن هناك طرق لحساب معدل التعرق، والتي تتضمن وزن نفسك قبل وبعد الجري وإجراء بعض الحسابات. و إذا فقدت ربع جالون من العرق في ساعة واحدة، فيجب أن تشرب حوالي ثماني أونصات من الماء كل 15 دقيقة.

ومن الممكن شرب الكثير من السوائل، على الرغم من أن هذا أمر نادر الحدوث. ويزداد الخطر أثناء سباقات الماراثون والترياتلون، ويمكن للرياضيين الذين يستهلكون الكثير من السوائل (حتى المشروبات الرياضية) ولكن ليس ما يكفي من الصوديوم أن يصابوا بحالة تهدد الحياة تسمى نقص صوديوم الدم .

تشمل أعراض نقص صوديوم الدم ما يلي:

الغثيان أو القيء

الصداع أو الارتباك أو التعب

انخفاض ضغط الدم

فقدان الطاقة

ضعف العضلات أو الارتعاش أو التشنجات

النوبات أو الغيبوبة

الأرق أو سوء المزاج

وعلى الرغم من أن ممارسة التمارين الرياضية مفيدة لك، فمن الشائع أن تتعرض لتلف بسيط في الخلايا أو الأنسجة بعد التمرين، ويمكن أن تساعد البروتينات في إصلاح أي ضرر، لذلك يوصى بترطيب الجسم بمشروب غني بالبروتين بعد التمرين المكثف بشكل لا يصدق.

لكن الأمر لا يتعلق بالبروتين فقط، ولأنك تنفق قدرًا كبيرًا من الطاقة عند ممارسة الرياضة، "فإنك تحتاج إلى ما يقرب من ثلاثة أضعاف الكربوهيدرات مقارنة بالبروتين"، لذا يوصى بالحليب كبديل للسوائل.

يمكن أن تنتج العديد من المشاكل عن عدم شرب كمية كافية من الماء، ولعل أحد أكثرها شيوعًا هو التعب ، إذا لم تشرب كمية كافية من الماء، فإن "دمك يصبح أكثر كثافة بسبب انخفاض محتوى الماء، ويضطر قلبك إلى العمل بجهد أكبر، مما يعني أنك تشعر بالتعب"، والشخص الذي يعاني من الجفاف سوف يشعر بالتعب".

ويوصي بشرب السوائل قبل البدء في ممارسة التمارين الرياضية، خاصة إذا كنت تفعل شيئًا يتطلب قدرًا كبيرًا من القدرة على التحمل، ويجب أن تبدأ في شرب الماء قبل ساعة ونصف إلى ساعتين من الركض في الماراثون".