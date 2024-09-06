استخدم هذا الزيت.. لتبييض أسنانك والتخلص من البكتيريا الضارة بالفم

كتبت مروة هريدى

لقد عادت عملية سحب الزيت مؤخرًا إلى الظهور كعلاج طبيعي شائع لتحسين نظافة الفم والأسنان، وخاصةً عندما يتعلق الأمر بتبييض الأسنان، حيث أن لهذه الطريقة العديد من الفوائد ليس فقط التخلص من السموم والبكتيريا من فمك وتعزيز صحة اللثة والحصول على نفسًا أكثر انتعاشًا، بل إنه يعمل أيضًا على إزالة البقع وتبييض أسنانك، وفقًا لموقع "تايمز أوف انديا".

ويوضح التقرير أن تحقيق الفوائد المرجوة من استخدام عملية سحب الزيت لتنظيف الفم تكمن في اختيار الزيت المناسب، على النحو التالى:

كيف يساعد سحب الزيت على تبييض الأسنان؟

يعمل سحب الزيت بشكل أساسي عن طريق تقليل عدد البكتيريا الضارة في الفم، حيث يجذب الزيت ويرتبط بالطبقة الدهنية لأغشية الخلايا البكتيرية، ويسحب هذه الكائنات الحية الدقيقة من الفم بشكل فعال عندما تبصق الزيت، حيث يتم تقليل البكتيريا مثل Streptococcus mutans، والتي من المعروف أنها تساهم في تراكم طبقة البلاك وتغير لون الأسنان، بشكل كبير من خلال سحب الزيت بانتظام.

ويساعد زيت جوز الهند عند تطبيقه بشكل ملحوظ فى تقليل هذا النوع من البكتيريا الموجودة في اللعاب بالفم خلال أسبوعين فقط، هذا الانخفاض في البكتيريا الضارة لا يساعد فقط في منع تسوس الأسنان وأمراض اللثة، بل يؤدي أيضًا إلى تبييض الأسنان بشكل ملحوظ حيث يتم تقليل البقع الناتجة عن نشاط البكتيريا.

بالإضافة إلى تقليل البكتيريا، يساعد سحب الزيت أيضًا في تبييض الأسنان عن طريق إزالة البقع السطحية، حيث تساهم العديد من العادات اليومية، مثل شرب القهوة أو الشاي، في تراكم البقع على مينا الأسنان، وعند الغرغرة بالزيت في فمك، يمتزج باللعاب لإنشاء محلول مستحلب يساعد في إزالة هذه البقع.

وقد أظهرت الأبحاث أن سحب الزيت يمكن أن يقلل من طبقة البلاك والتهاب اللثة، وكلاهما يساهم في بهتان الأسنان، وقد أظهرت دراسة نُشرت في مجلة الأبحاث السريرية والتشخيصية أن سحب الزيت بزيت السمسم أيضًا كان له نفس فعالية استخدام غسول الفم بالكلورهيكسيدين في تقليل التهاب اللثة الناجم عن البلاك، وفي حين لم تركز هذه الدراسة بشكل مباشر على تأثيره فى تبييض الأسنان، إلا أنها تسلط الضوء على كيف يمكن أن يؤدي إلى تحسين صحة الفم بشكل عام من خلال سحب الزيت بشكل غير مباشر إلى أسنان أكثر إشراقًا.

ما هو أفضل زيت لتبييض الأسنان؟

في حين يمكن استخدام العديد من الزيوت لسحب الزيت فى الفم، ولكن غالبًا ما يُنصح باستخدام زيت جوز الهند كأفضل خيار لتبييض الأسنان، حيث يحتوي زيت جوز الهند على حمض اللوريك، وهو حمض دهني له خصائص مضادة للميكروبات تساعد على تقليل البكتيريا الضارة في الفم بشكل أكثر فعالية من الزيوت الأخرى.

وتُستخدم أيضًا زيوت أخرى مثل زيت السمسم وزيت عباد الشمس لسحب الزيت، وفي حين أنها فعالة لصحة الفم بشكل عام، إلا أنها لا تحتوي على نفس الخصائص المضادة للبكتيريا مثل زيت جوز الهند وقد لا تكون فعالة في تبييض الأسنان.