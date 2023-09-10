تعرف على فوائد زيت السمسم الصحية.. يساعد على تحسين صحة القلب

كتبت نهير عبد النبى

يعتبر زيت السمسم واحد من أكثر الزيوت الصحية التى تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض.وحسب ما ذكره موقع thehealthy فأن لـ زيت السمسم فوائد عديدة ومنها:

- يساعد زيت السمسم على تحسين صحة القلب

فيما يتعلق بصحة القلب، يحتوي زيت السمسم على نسبة متوازنة جدًا من أحماض أوميجا 3 وأوميجا 6 وأوميجا 9 ، ووجدت الأبحاث أن اتباع نظام غذائي يحتوي على هذه الدهون الصحية يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

-زيت السمسم يدعم صحة الفم

هل سبق لك أن تساءلت كيف كان أجدادنا ينظفون أسنانهم قبل اختراع فرشاة الأسنان؟ ربما استخدم البعض لحاء الأشجار أو العصي أو عظام الأسماك أو حتى ريشات النيص.

نظرت دراسة صغيرة نشرت في المجلة الهندية لأبحاث طب الأسنان إلى 20 مراهقًا يعانون من التهاب اللثة وهم يغسلون الفم بغسول الفم أو زيت السمسم لمدة عشرة أيام. كلتا الطريقتين قللت من عدد البكتيريا الضارة.

-يساعد زيت السمسم في علاج الإمساك

بين الحين والآخر يحدث الإمساك، إن شرب الكثير من الماء وتناول الكثير من الفواكه والخضروات الغنية بالألياف عادة ما يجعلنا منتظمين إلى حد ما.

تساعد الزيوت مثل السمسم والزيتون وبذور الكتان على تليين الأمعاء وتخفيف الإمساك ، لكن ابتلاع مادة زيتية قد لا يروق للجميع، وفقًا لمجلة التغذية الكلوية .

-يساعد زيت السمسم على تغذية شعرك

يحتوي زيت السمسم على فيتامين E، وهو أحد العناصر الغذائية الأساسية التي تغذي شعرك وفروة رأسك، وفقًا للمجلة العالمية لعلوم الصحة .

حاولي تدليك القليل من زيت السمسم بلطف (وليس النوع المحمص) على شعرك. بعد ذلك، استرخي واسترخي واتركيه على شعرك لمدة 30 دقيقة تقريبًا، ثم اغسليه بالشامبو كالمعتاد كعلاج منزلي للشعر التالف .