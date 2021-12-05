أعراض تآكل مينا الأسنان وطرق الوقاية منها

نهير عبد النبى

مينا الأسنان هي الطبقة الخارجية الرقيقة للسن، وتساعد المينا على حماية أسنانك من الاستخدام اليومي ، مثل المضغ والعض والطحن، وفي الواقع ،يعتبر المينا أصعب مادة معدنية في الجسم ومع ذلك، فإن الأحماض اليومية التي تتطور من بعض الأطعمة والمشروبات ، والعوامل البيئية ، والعادات يمكن أن تعرض مينا الأسنان لخطر التآكل بمجرد فقد المينا، لا يمكن للجسم إصلاحه.

وحسب ما ذكره موقع goldenstatedentistry هناك بعض العلامات والأعراض التي قد تشير إلى تآكل مينا الأسنان. وتشمل هذه:

1:حساسية، إذا تآكل مينا الأسنان ، فقد تلاحظ ألمًا أو حساسية تجاه الأطعمة والمشروبات الساخنة أو الباردة،و قد يكون تناول الآيس كريم أو شرب القهوة الساخنة أمرًا مزعجًا.

2:تلون، عندما يتآكل المينا ، تصبح الطبقة الموجودة تحته والتي تسمى عاج الأسنان مرئية. يتميز بشكل طبيعي بلون مصفر وبالتالي قد تظهر أسنانك أكثر اصفرارًا.

3:الشقوق والشقوق، عندما يتآكل مينا الأسنان ، تصبح أسنانك أضعف وأكثر عرضة للكسر والتشققات الناتجة عن العض والمضغ.

عندما تأكل ، تتغذى البكتيريا على السكريات من الأطعمة الحلوة والنشوية،و ينتج عن ذلك أحماض ضارة في فمك تتسبب في تآكل طبقة المينا، والمشروبات الحمضية مثل الصودا والكحول ومشروبات الفاكهة تضعف المينا وتتسبب في تآكل المينا بمرور الوقت.

اللعاب عبارة عن أحماض تتلف مينا الأسنان وتسبب تسوس الأسنان، إذا كنت تعاني من جفاف الفم بسبب بعض الأدوية أو الظروف الصحية ، فإن الأحماض في فمك تبقى لفترة أطول. هذا يعرض المينا لخطر التآكل.

يمكن أن تتسبب بعض مشكلات الجهاز الهضمي، مثل ارتجاع الحمض أو مشاكل المعدة أو اضطرابات الأكل ، في دخول حمض المعدة إلى فمك. هذا يمكن أن يسبب تآكل مينا الأسنان.

العوامل البيئية، مثل طحن أسنانك أو تنظيف الأسنان بقوة شديدة يمكن أن تؤدي أيضًا إلى تآكل طبقة المينا.

بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت تستخدم أسنانك لفتح الزجاجات ، أو مضغ الأظافر أو الأقلام ، أو استخدام أسنانك لأي شيء بخلاف ما صُممت من أجله ، فيمكنك تشقق مينا الأسنان أو تكسيرها.

هناك خطوات بسيطة يمكنك اتخاذها للحفاظ على أسنانك قوية ومنع تآكل المينا، أولاً وقبل كل شيء ، يمكن أن يساعد الحفاظ على نظافة الفم الجيدة ، مثل غسل أسنانك مرتين يوميًا لمدة دقيقتين في كل مرة ، والتنظيف بالخيط يوميًا ، في تقليل البكتيريا المكونة للأحماض في فمك.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن تناول نظام غذائي صحي ومتوازن ، وتقليل الأطعمة الحمضية والسكرية والنشوية مثل الصودا والحلويات ورقائق البطاطس ، سيمنع تكوين الأحماض التي تسبب تآكل المينا في فمك. علاوة على ذلك ، فإن دمج منتجات الحليب والزبادي ، الغنية بالكالسيوم والفوسفات ، في نظامك الغذائي سيكون له تأثير وقائي ضد تآكل المينا.

وأخيرًا ، شرب المزيد من الماء طوال اليوم وغسل فمك بالماء بعد الطعام الحمضي سيساعد على التخلص من بعض الأحماض الضارة في فمك وتشجيع إنتاج اللعاب.