الزنجبيل الطازج أم المطحون.. أيهما أفضل لصحتك؟

كتبت مروة هريدى

يعتبر الزنجبيل أحد التوابل الشائعة في كل مطبخ، ويتم استخدامه لأغراض عديدة لإضافة رائحة وطعم رائع، ويستخدم الزنجبيل في الغالب في شكلين، طازج أو مطحون، ولكن هل تعرف أيهما أكثر فائدة لصحة الجهاز المناعى لديك؟ هو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

ما هو الزنجبيل الطازج؟

يشير الزنجبيل الطازج إلى الشكل الطبيعي لجذر الزنجبيل، ويستخدم على نطاق واسع بفضل خصائص طبية، ووفقًا للخبراء، فإن الزنجبيل الطازج منخفض السعرات الحرارية وغني بالمركبات النشطة بيولوجيًا مثل جينجيرول، الذي له تأثيرات مضادة للأكسدة وللالتهابات، كما أنه يحتوي على كميات صغيرة من الفيتامينات والمعادن، مثل فيتامين سي والمغنيسيوم والبوتاسيوم.

فيما يلى.. فوائد الزنجبيل الطازج:



مضاد للغثيان

يُعرف الزنجبيل بخصائصه المضادة للغثيان، فهو يخفف دوار الحركة وغثيان الصباح خاصة أثناء فترة الحمل وأيضًا الغثيان الناجم عن حالات طبية أخرى.

غني بمضادات الأكسدة

فهو غني بمضادات الأكسدة التي تساعد في مكافحة الإجهاد التأكسدي وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

جيد للهضم

يدعم الزنجبيل الطازج عملية الهضم عن طريق تحفيز إنتاج اللعاب والصفراء، مما يساعد على تكسير الطعام ومنع الانزعاج المعوي.

علاج طبيعي لنزلات البرد

يتم استهلاك الزنجبيل الطازج أيضًا بشكل شائع كعلاج لنزلات البرد والإنفلونزا، حيث يمكن أن يساعد في تخفيف الأعراض وتعزيز جهاز المناعة.

يقلل الالتهاب

يحتوي الزنجبيل على مركبات قوية مضادة للالتهابات مثل جينجيرول، والتي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب وتسكين الألم، وخاصة في حالات مثل التهاب المفاصل.

الزنجبيل المجفف أو المطحون

الزنجبيل المجفف هو الذي يتم تجفيفه في الشمس ثم طحنه إلى مسحوق ناعم، حيث تعمل عملية التجفيف على إزالة محتوى الرطوبة، مما ينتج عنه شكل مركّز من الزنجبيل له نكهة أكثر كثافة ومدة صلاحية أطول مقارنة بالزنجبيل الطازج.

القيمة الغذائية

الزنجبيل المجفف يشبه إلى حد كبير الزنجبيل الطازج من حيث القيمة الغذائية، كما أنه غني بمضادات الأكسدة، وله خصائص مضادة للالتهابات، ويمكن استخدامه للمساعدة في الهضم وتسكين الآلام وتعزيز المناعة.

فيما يلى.. فوائد الزنجبيل المجفف أو المطحون:



تحسين الهضم

وفقًا للخبراء، يُعرف الزنجبيل المجفف بقدرته على تحسين الهضم، حيث ثبت أنه يخفف من عسر الهضم، ويقلل من انتفاخ البطن، ويخفف من الانزعاج المعوي.

خصائص مضادة للالتهابات

ثبت أنه يحتوي على مركبات تمتلك خصائص مضادة للالتهابات، مما يساعد في إدارة الحالات الالتهابية وتخفيف آلام العضلات والمفاصل.

مفيد للجهاز التنفسي

يمكن أن يساعد الزنجبيل المجفف في تخفيف مشاكل الجهاز التنفسي، وغالبًا ما يستخدم لتخفيف أعراض السعال ونزلات البرد والتهاب الحلق أيضًا.

أيهما أكثر صحة الزنجبيل المطحون أم الطازج؟

عملية تجفيف الزنجبيل الطازج تزيد من محتواه من مضادات الأكسدة عن طريق إزالة الماء، ومع ذلك، لم يثبت أن الزنجبيل الطازج يفتقر إلى مضادات الأكسدة تمامًا بسبب وجود الرطوبة، ولكن يُقال إن مستويات مضادات الأكسدة تنخفض عند استخدامه في الطهي، ووفقًا لدراسة أجريت عام 2013 ونشرت في مجلة PubMed Central، قد يساعد الزنجبيل الطازج في حماية الجهاز التنفسي، بينما لا يحقق الزنجبيل المجفف نفس التأثير.

كما أن الزنجبيل الطازج قد يسبب مشاكل مثل الغازات والانتفاخ ومشاكل الجهاز الهضمي الأخرى، كما ينصح باختيار ماء الزنجبيل الجاف من الطازج لعلاج الأنفلونزا الموسمية ونزلات البرد والسعال، باختصار، فإن لكلًا من الزنجبيل الجاف والطازج فوائدهما التي يتم استخدامهما وفقًا لحاجة كل شخص، ويفضل قبل استهلاك الزنجبيل، استشارة الطبيب أو أخصائي التغذية خاصة لو كنت تعانى من مشكلة صحية معينة.