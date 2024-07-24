علاج دوار الحركة بدون أدوية.. لو بتحس بدوخة وغثيان وانت مسافر

كتبت فاطمة خليل

يمكن أن يشكل السفر تهديدًا لبعض الأشخاص بسبب دوار الحركة، الذي يسبب الشعور بالغثيان، إلى جانب الدوخة أو القيء، هناك العديد من الاستراتيجيات البسيطة التي تساعد على منع الأعراض أو تقليلها، بحسب موقع تايمز ناو.

كيف يمكن الوقاية من دوار الحركة أثناء السفر؟

يقترح الأطباء تغيير وضعيتك على الفور أو تشتيت انتباهك عند ملاحظة دوار الحركة لأول مرة لتخفيف الأعراض قبل أن تصبح حادة. ومع ذلك، هناك بعض النصائح الإضافية التي توفر لك بعض الراحة الفورية، بما في ذلك:

واجه الاتجاه الذي تسافر فيه

إذا كنت مسافرًا مرافقًا ولا تقود السيارة، فإن وضعية جلوسك تفصل حاسة البصر عن أذنك الداخلية، ولذلك ينصح الخبراء بالجلوس في المقدمة ومواجهة اتجاه الطريق.

إبقاء العيون في الأفق

حاول التركيز على جسم ثابت على مسافة بينما تكون السيارة التي تسافر بها في حركة مستمرة، ووفقا للخبراء، فإن المسافة تساعد في التحفيز البصري وتقلل من أعراض دوار الحركة.

يقول الأطباء إن تناول وجبة خفيفة، مثل البسكويت المالح، يساعد في تخفيف الغثيان المرتبط بدوار الحركة. ومع ذلك، يمكن للأطعمة الثقيلة والدهنية أن تسبب الحموضة التي تؤدي إلى تفاقم المرض وجعل دوار الحركة أسوأ لأنها بطيئة الهضم، تناول الأطعمة مثل:

رقائق الذرة

خبز

تفاح

موز

حافظ على رطوبتك

استمر في احتساء الماء البارد أو المشروبات الغازية، مثل المياه الغازية أو مشروب الزنجبيل المفيد للغاية للحد من الغثيان. ومع ذلك، لا تشرب المشروبات التي تحتوي على الكافيين، مثل القهوة والمشروبات الغازية التي تؤدي إلى الجفاف الذي يزيد من سوء الغثيان.

شتت انتباهك

تأكد من صرف انتباهك إما عن طريق الاستماع إلى الموسيقى أو بدء محادثة لإبعاد عقلك عما تشعر به. قد تكون قادرًا على صرف انتباهك بما يكفي لتشعر بالتحسن، وفقا للدراسات، تساعد الموسيقى في علاج القيء بعد العمليات الجراحية، على الرغم من أن تأثيرها ضئيل على الغثيان نفسه.

الزيوت العطرية

القليل من العطور مثل النعناع تساعد في تقليل أعراض دوار الحركة. وفقا للدراسات، يمكنك استخدام الزيوت العطرية، واستنشاقها دون أي مخاطر أخرى لتقليل أي آثار جانبية لدوار الحركة، قد تجد أن الاستنشاق من زجاجة الزيت العطري أو استخدام قلادة الزيت العطري أكثر ملاءمة في السيارة المتحركة.

الأعشاب

جذر عرق السوس مفيد للغاية في تسكين آلام قرحة المعدة وتهيج حمض المعدة وعسر الهضم، كما أنه مفيد في درء الغثيان والقيء.

تعتبر الأعشاب مثل الزنجبيل والبابونج من أفضل الطرق لدرء الآثار السيئة لدوار الحركة والغثيان. بينما يمكنك مضغها مباشرة، هناك العديد من المكملات الغذائية المصنوعة من هذه الأعشاب والمتوفرة بسهولة في الصيدليات، والتي يمكنك تناولها قبل رحلتك.

ابتعد عن هاتفك

إذا كنت تعاني من دوار الحركة، فقد تواجه صعوبة في قراءة الكتب أو النصوص على أجهزة مختلفة، يحدث ذلك بسبب الانفصال الحسي بين الأذن الداخلية والعينين. ولذلك، من المهم عدم التركيز على شيء قريب لأنه قد يؤدي إلى تفاقم الأعراض.