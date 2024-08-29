مشروب تناوله بعد الأكل لعلاج عسر الهضم والانتفاخ

كتبت فاطمة خليل

عسر الهضم والانتفاخ من المشاكل الصحية الشائعة والتي تصيب الكثير من الناس، وعسر الهضم هو الألم أو الانزعاج بعد تناول الطعام، بينما تقوم معدتك بهضم الطعام، فإذا شعرت بألم في المعدة أو اضطراب في البطن بعد تناول الطعام، فهذا يعني أن هناك شيئًا ما في عملية الهضم لديك لا يسير على ما يرام، ويمكن علاج هذه المشكلة بتعديل نظامك الغذائي.

وقدم الدكتور كريم جمال، أخصائى التغذية العلاجية جامعة عين شمس، مشروباً لعلاج عسر الهضم بطريقة طبيعية، وقال إنه يمكنك تناول كوباً واحداً من هذا المشروب بعد تناول الطعام لتخفيف الانتفاخ ومشاكل الهضم.

وعن طريقة إعداد هذا المشروب أوضح الدكتور كريم جمال أنه يمكنك وضع معلقة كبيرة من خل التفاح العضوى على لتر من الماء وعصر ليمونة ويمكنك شرب كوب واحد فقط.

وأشار إلى أن خل التفاح العضوي غنى بالبكتيريا النافعة "البروبيوتيكس" وهذه البكتيريا تساعد بشكل كبير في تحسين عملية الهضم، مضيفاً أن إضافة الليمون إلى هذا المشروب يعزز الحامضية مما يعزز عملية الهضم.

ونصح الدكتور كريم بعدم الإفراط في شرب هذا المشروب لأن خل التفاح العضوى قد يسبب ضرراً عند استخدامه بكميات كبيرة.

وحذر مرضى قرح المعدة أو المرئ أو مشاكل المعدة من تناول هذا المشروب، إلا بعد استشارة الطبيب.

وأضاف أنه من الضرورى تجنب غسيل الأسنان بعد مشروب خل التفاح مباشرة ويمكنك الانتظار لمدة نصف ساعة قبل غسل أسنانك.