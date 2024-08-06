كيف تساهم اليوجا فى تقوية الجهاز المناعى؟.. تقرير يجيب

كتبت فاطمة ياسر

المناعة هى نظام الدفاع فى الجسم، الذى يقاوم الأمراض والالتهابات، حيث يمتلك الجسم مناعة فطرية موجودة منذ الولادة ومناعة مكتسبة تتطور بعد التعرض لمسببات الأمراض وكلما كانت المناعة الفطرية أقوى كلما كانت صحة الجسم بشكل عام أفضل، حيث تعمل كآلية دفاع طبيعية للجسم، ويقول الخبراء أن اليوجا تلعب دورًا حاسمًا فى تعزيز هذا النظام المناعى الفطرى.

ووفقا لموقع hindustantimes سنتعرف على طرق اليوجا لتقوية المناعة.

من خلال تهدئة العقل وتعزيز الاتصال العميق بين العقل والجسم، تعمل اليوجا بشكل طبيعي على تعزيز التواصل الداخلي للجسم، وبالتالي تعزيز قدراته الدفاعية، بالإضافة إلى ذلك، تعمل اليوجا على تعزيز التواصل الداخلي والخارجي داخل الجسم وتعمل مع تدفق طاقة الجسم، وتنشيط كل خلية بطاقة قوة الحياة، والمعروفة أيضًا باسم Prana، تعمل حركة Prana هذه على تجديد شباب الجسم وتعزيز قدرته الفطرية على الشفاء بشكل طبيعي.

وهناك بعض النصائح من تمارين اليوجا اللطيفة المصممة لدعم وتعزيز جهاز المناعة أو الممارسات التى تدعم وتعزز جهاز المناعة..

1. تحية الشمس وسوريا سادانا

تعمل هذه المجموعة الديناميكية من الوضعيات على تدفئة الجسم وتحسين الدورة الدموية وتحفيز الجهاز الليمفاوى، الذى يلعب دورًا حاسمًا فى وظيفة المناعة، قم بأداء 5-10 جولات من تحية الشمس لتنشيط الجسم والعقل.

سوريا سادانا:

تتضمن ممارسة Surya Sadhana الجلوس أو الوقوف تحت أشعة الشمس الصباحية، وامتصاص أشعتها المبكرة، تساعد هذه الممارسة في تسخير طاقة الشمس، وهو أمر حيوي للصحة العامة والرفاهية.

2. مودراس للحصانة

برانا مودرا:

هذه المودرا، المعروفة باسم إيماءة الحياة، تعمل على تنشيط الطاقة الكامنة في الجسم. من خلال ممارسة مودرا برانا، يمكنك تعزيز جهاز المناعة لديك وزيادة حيويتك.

أديتي مودرا:

تساعد هذه الوضعية في تعزيز تدفق الطاقة وموازنة دفاعات الجسم الطبيعية، وهي فعالة بشكل خاص في تقوية الجهاز التنفسي.

3. فاجراسانا وفاجرا مودرا

يساعد هذا الوضع الجالس على الهضم ويحفز تدفق الطاقة في جميع أنحاء الجسم، وهو مفيد بشكل خاص لتحسين دفاعات الجسم الطبيعية. يساعد ممارسة هذا الوضع مع وضعية فاجرا مودرا على موازنة الدورة الدموية وتحفيز إمداد الدم، وتوجيه الطاقة عبر فاجرا نادي، وهو أمر ضروري للصحة العامة.

إن دمج ممارسات اليوجا هذه في روتينك اليومي يمكن أن يعزز مناعتك الفطرية ورفاهتك بشكل كبير. لا تعالج اليوجا الصحة الجسدية فحسب، بل تعزز أيضًا التوازن العقلي والعاطفي، مما يخلق حالة متناغمة من الوجود ضرورية لوظيفة المناعة المثلى. من خلال ممارسة تسلسل اليوجا اللطيف هذا، يمكنك تعزيز دفاعات جسمك الطبيعية، وزيادة تدفق الطاقة وتعزيز الارتباط العميق بين العقل والجسم.