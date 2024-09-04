رشة صغيرة من هذه البذور على طبق فطارك يزيد التركيز والانتباه

كتبت إيناس البنا

تلعب البذور دورا كبيرا في إضافة فوائد عديدة للصحة وتستخدم مع الكثير من الأكلات، من بين هذه البذور بذور السمسم والتي تتعدد استخدامها من الطحينة والصلصات أو تستخدم كما هي على العديد من الأكلات.

تُعتبر وفقا لموقع اكسبريس بذور السمسم مكونًا كبير في الكثير من الأطباق الصحية، ويُعتقد أنها تعزز الصحة والعافية، فهى مصدر جيد للبروتين والألياف والدهون الصحية.

الفوائد المذهلة لبذور السمسم

تعد بذور السمسم مصدرًا ممتازًا للبروتين والألياف والدهون الصحية، مما يجعلها إضافة مثالية لنظام غذائي متوازن، تعمل هذه العناصر الغذائية معًا لإبقائنا ممتلئين، ودعم الهضم الصحي، وتوفير الطاقة المستدامة طوال اليوم.

يدعم الماغنيسيوم الموجود في بذور السمسم الوظائف الإدراكية، مما يجعلها غذاءً ممتازًا لصحة الدماغ، يساعد تناول بذور السمسم على تحسين التركيز والانتباه والذاكرة، مما يجعلها وجبة خفيفة رائعة للطلاب وأي شخص يتطلع إلى تعزيز قوته العقلية.

تحتوي بذور السمسم على مضادات الأكسدة التي تساعد في الحماية من الجذور الحرة، ودعم صحة القلب والأوعية الدموية وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، كما يعمل الكالسيوم والفوسفور الموجودان في بذور السمسم على دعم صحة العظام، مما يجعلها غذاءً ممتازًا لعظام قوية.

يعزز تناول الألياف

تحتوي بذور السمسم على كمية مدهشة من الألياف، تصل إلى 3.2 جرام في حصة تبلغ 3 ملاعق كبيرة، يرتبط تناول كميات كبيرة من الألياف بتحسين صحة الأمعاء وتقليل خطر الإصابة بأمراض التمثيل الغذائي.

تخفض مستويات الكوليسترول

قد يجعل محتوى الألياف في بذور السمسم أيضًا خيارًا ممتازًا لأولئك الذين يعانون من مستويات عالية من الكوليسترول، تناول بذور السمسم بانتظام يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب من خلال المساعدة في خفض مستويات الكوليسترول .

تحارب الالتهاب

تحتوي بذور السمسم على العديد من المركبات المتعددة الفينول، مثل الليجنين مثل السيسامين، يتكون السيسامين من معظم الليجنين في بذور السمسم، وتظهر الدراسات أن له تأثيرات مضادة للالتهابات، قد يساعد إضافة بذور السمسم إلى نظام غذائي متوازن في إدارة الحالات القائمة على الالتهابات مثل التهاب المفاصل الروماتويدي .

تساعد في خفض ضغط الدم

تشير الأبحاث إلى أن تناول السمسم يمكن أن يخفض ضغط الدم بفضل محتواه من الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة والألياف والليجنين.

