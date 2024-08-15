5 مشروبات عشبية لخفض ضغط الدم بشكل طبيعى

كتب حسام الشقويرى

ارتفاع ضغط الدم، هو حالة طبية خطيرة حيث تكون قوة دفع الدم ضد جدران الشرايين مرتفعة باستمرار. غالبًا ما يطلق عليه "القاتل الصامت"، لأنه لا يأتي مع أي علامات وأعراض خفيفة. يأتي ارتفاع ضغط الدم في المقام الأول من خيارات نمط الحياة مثل سوء التغذية، وقلة النشاط، وفقا لما نشره موقع thehealthsite

أفضل مشروبات عشبية يمكنك شربها لخفض ضغط الدم بشكل طبيعي

1 - الشاي الأخضر



لا يقتصر استخدام الشاي الأخضر على أولئك الذين يحاولون إنقاص الوزن، بل يمكن تناوله أيضًا للتحكم في مستويات ضغط الدم. يحتوي الشاي الأخضر على الكاتيكين الذي يساعد في استرخاء الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم، وبالتالي تقليل ارتفاع ضغط الدم.

2 - شاي الكركديه



يساعد شرب شاي الكركديه الطازج يوميًا في التحكم في مستويات ضغط الدم المثلى. ووفقًا للدراسات، فإن شرب شاي الكركديه يعمل كمدر طبيعي للبول، مما يساعد الجسم على التخلص من الصوديوم والماء الزائدين، مما يقلل من حجم الدم وضغطه.

3 - عصير البنجر



مشروب صيفي منعش، لا يساعد فقط في تنقية الدم، بل يعمل أيضًا بشكل رائع في التحكم في مستويات ضغط الدم بشكل طبيعي. يساعد عصير البنجر على توسيع الأوعية الدموية، وتحسين تدفق الدم وخفض ضغط الدم

4 - شاى الزنجبيل والليمون

عند تناول الزنجبيل مع الليمون، يصبح أقوى خليط غني بمضادات الالتهاب ومضادات الأكسدة. وعند مزجه مع شاي الأعشاب، يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم بشكل طبيعي.

5 - القرفة



القرفة ليست مجرد توابل عادية، بل لها خصائص طبية قوية، بما في ذلك قدرتها على خفض ضغط الدم. إن بدء يومك بكوب من الماء المنقوع بالقرفة يوميًا يمكن أن يساعد في خفض مستويات ضغط الدم الانقباضي والانبساطي.