عادات صحية هتحافظ على سلامة عقلك وصحة دماغك

كتبت مروة هريدى

يصبح الحفاظ على صحتنا الإدراكية أكثر أهمية مع تقدمنا في العمر، فمثل أجسادنا، تحتاج أدمغتنا إلى رعاية واهتمام منتظمين لتؤدي أفضل أداء لها، ويمكن أن يكون لتطوير السلوكيات الصحية تأثير كبير على صحة الدماغ، وتحسين الأداء الإدراكي بشكل عام والذاكرة بشكل خاص، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. 8 عادات صحية تحافظ على شباب عقلك وصحة دماغك:

تناول نظامًا غذائيًا معززًا للتغذية

يعد النظام الغذائي الذي يتبعه الشخص ضروريًا لصحته العقلية، ويمكن تحسين الأداء الإدراكي من خلال تناول نظام غذائي غني بالفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة واللحوم الخالية من الدهون والدهون الصحية، وكذلك إضافة الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة، وأحماض أوميجا 3 الدهنية، وغيرها من العناصر الغذائية التي تعزز صحة الدماغ، مثل الخضراوات الورقية، والسلمون، واللوز، والتوت الأزرق، فهى مفيدة بشكل خاص.

حافظ على نشاطك البدني

إن ممارسة التمارين الرياضية بشكل متكرر أمر مهم لعقلك بالإضافة إلى كونها مفيدة لجسمك، ومن بين التمارين التي تزيد من تدفق الدم إلى الدماغ، وتشجع على نمو الخلايا العصبية الجديدة، وتحسن وظائف الدماغ بشكل عام، اليوجا والسباحة والمشي، وفي معظم أيام الأسبوع، حاول ممارسة نشاط معتدل لمدة 30 دقيقة على الأقل.

المشاركة في الإثارة العقلية

الحفاظ على الصحة الإدراكية يتطلب الانخراط في تمارين ذهنية تبقي عقلك مشغولًا، لذلك احرص على ممارسة هوايات لتنشيط ذهنك مثل لعب الألغاز أو القراءة أو العزف على آلة موسيقية أو تعلم لغة جديدة، حيث تعمل هذه التمارين على تعزيز مرونة الدماغ من خلال تعزيز الاتصالات العصبية.

تخصيص وقتًا كافيًا للنوم

لتحسين وظائف الإدراك، يجب الحصول على قسط كافٍ من النوم، ولتعزيز وظائف المخ والصحة العامة، يجب أن تحصل على 7-9 ساعات من النوم الجيد كل ليلة.

حافظ على علاقتك الاجتماعية

يتطلب الحفاظ على الصحة العقلية والعاطفية التواصل الاجتماعي، إن الحفاظ على العلاقات مع الأصدقاء والعائلة، والمشاركة في الأنشطة الجماعية، وإجراء محادثات هادفة، كل هذا من شأنه أن يساعد في إبقاء عقلك مشغولًا وخفض خطر التدهور المعرفي.

السيطرة على التوتر

يمكن أن يكون للتوتر المزمن تأثير ضار على الصحة العقلية، ولتقليل مستويات التوتر، حاول ممارسة أساليب تخفيف التوتر مثل اليوجا أو التنفس العميق أو التأمل أو اليقظة الذهنية، ويمكن أن تعمل هذه التمارين على تحسين صفاء الذهن بشكل عام والذاكرة والتركيز.

الحفاظ على الترطيب

لكي يعمل الدماغ بأفضل أداء، فإن الترطيب المناسب أمر بالغ الأهمية، فيمكن أن يؤثر الجفاف على قدرة الشخص على التركيز وتذكر الأشياء والتفكير بوضوح، وللحفاظ على رطوبة دماغك وعمله بأقصى طاقته، تأكد من شرب الكثير من الماء طوال اليوم.

ابتعد عن العادات السيئة

مثل التدخين الذى يضر بأنسجة المخ ويسرع عملية الشيخوخة، ويمكنك الحفاظ على صحة دماغك والحفاظ على عمله بكفاءة من خلال الامتناع عن هذه العادات السيئة.