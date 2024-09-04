تخفيضات 20%.. إقبال على معرض العودة إلى المدارس فى العريش.. صور

العريش ـ محمد حسين

شهد معرض العودة إلى المدارس فى مدينة العريش، والذى نظمته الغرفة التجارية بشمال سيناء إقبالاً واسعاً من المواطنين من مختلف أنحاء المحافظة، حيث يوفر المعرض جميع مستلزمات المدارس، ويضم المعرض 60 عارضاً يقدمون تشكيلة متنوعة من الأدوات المدرسية، بما فى ذلك الأقلام والكراريس والأدوات المكتبية والحقائب المدرسية والأحذية والملابس.

كما يتم بيع هذه المستلزمات بتخفيضات تصل إلى 20% مقارنة بأسواق البيع الخارجية، وذلك فى إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وسبق وافتتح اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، المعرض ورافق المحافظ في الافتتاح اللواء أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، والنائب عزيز مطر، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، وأعضاء مجلس الإدارة.

وفي تصريح له، أكد اللواء خالد مجاور أهمية هذا المعرض في دعم الأسر السيناوية، وأضاف أن هذا المعرض يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الرامية إلى دعم المواطنين وتخفيف أعبائهم، وأشاد مجاور بالجهود المبذولة من قبل الغرفة التجارية ومشاركة العارضين في توفير احتياجات المدارس بأسعار مخفضة.

من جانبه، صرح النائب عزيز مطر، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بشمال سيناء، قائلاً: "نحن فخورون بتنظيم هذا المعرض الذي يعكس التزامنا بتلبية احتياجات المواطنين وتخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم. المعرض يوفر مجموعة واسعة من المستلزمات المدرسية بأسعار تنافسية، ونتطلع إلى تنظيم فعاليات مماثلة في المستقبل لدعم المجتمع".

وعبر العديد من الأهالي عن سعادتهم وتقديرهم لإقامة هذا المعرض، حيث قال السيد أحمد عبد الله، أحد المواطنين، "المعرض جاء في الوقت المناسب تماماً، نحن سعداء بالتخفيضات الكبيرة التي يوفرها، وهو ما سيساعدنا كثيراً في تجهيز أبنائنا للمدارس".

وأضافت فاطمة حسين، أم لأربعة أطفال، "كنت قلقة من الأعباء المالية لهذا العام الدراسي، ولكن بفضل هذا المعرض، أصبحت الأمور أسهل بكثير".

وفي ذات السياق، أعربت منى عبد الرحمن، مدرسة، عن تقديرها للجهود المبذولة قائلة: "المعرض يوفر لنا كل ما نحتاجه بأسعار معقولة، وهذا مهم جداً في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة".

وأوضح عادل مصطفى، أحد أولياء الأمور، "المعرض ليس فقط مكاناً لشراء المستلزمات، بل هو أيضاً فرصة للتفاعل مع المجتمع ومعرفة الجديد من المنتجات المدرسية".

وأضافت زينب محمد، "التخفيضات تجعل من السهل علينا شراء كل ما يلزم لأولادنا، ونشكر كل من ساهم في تنظيم هذا الحدث".

يأتي هذا المعرض كجزء من سلسلة الفعاليات التي تهدف إلى تعزيز الدعم المجتمعي وتلبية احتياجات المواطنين في شمال سيناء، ويعكس التعاون المثمر بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في خدمة المجتمع.



معرض العودة إلى المدارس



معرض العودة إلى المدارس



معرض العودة إلى المدارس