اليوم السابع
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محافظ شمال سيناء يفتتح معرض مستلزمات المدارس بتخفيضات تصل 20%.. فيديو

الإثنين، 02 سبتمبر 2024 10:30 م
محافظ شمال سيناء يفتتح معرض مستلزمات المدارس بتخفيضات تصل 20%.. فيديو معرض العودة إلى المدارس
العريش - محمد حسين

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افتتح اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، مساء اليوم معرض "العودة إلى المدارس" فى مدينة العريش، والذي نظمته الغرفة التجارية بشمال سيناء، بحضور اللواء أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، يأتي هذا المعرض في إطار الجهود المستمرة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتوفير مستلزمات العام الدراسي الجديد بأسعار مخفضة.

وخلال الافتتاح، أشار المحافظ إلى أن المعرض يضم 60 عارضًا يقدمون مجموعة واسعة من المنتجات الأساسية التي يحتاجها التلاميذ وطلاب المدارس.

وتتضمن هذه المنتجات الأدوات المكتبية، الكراريس، الحقائب المدرسية، الأحذية، والملابس.

وأكد المحافظ، أن المعرض يهدف إلى تقديم منتجات ذات جودة عالية بأسعار تنافسية، حيث تتراوح نسبة الخصومات المقدمة بين 10% و20% مقارنة بالأسعار الموجودة في الأسواق الخارجية.

وأضاف أن هذه المبادرة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وأوضح المحافظ أن تنظيم هذا المعرض يأتي ضمن سلسلة من الأنشطة التي تنفذها المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية، بهدف توفير جميع احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة.

وأكد أن هذه الفعاليات تأتي في إطار خطة شاملة لدعم القطاع التعليمي في شمال سيناء، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للأسر السيناوية.

كما أعرب عدد من المواطنين الذين زاروا المعرض عن رضاهم بمستوى التنظيم والأسعار التنافسية التي يقدمها، مؤكدين أن المعرض ساهم بشكل كبير في تلبية احتياجاتهم بأسعار معقولة. وأشادوا بالجهود المبذولة من قبل المحافظة والغرفة التجارية في تنظيم هذه الفعاليات التي تهدف إلى دعم الأسر مع بداية العام الدراسي.

تجدر الإشارة إلى أن المعرض سيستمر لعدة أيام لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين لزيارة المعرض والاستفادة من العروض المتاحة.

افتتاح معرض العودة إلى المدارس
افتتاح معرض العودة إلى المدارس

 

الادوات المدرسية
الادوات المدرسية

 

المعرض
المعرض

 

معرض العودة إلى المدارس
معرض العودة إلى المدارس


 







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