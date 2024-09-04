بلاش شاى وقهوة.. 5 مشروبات تناولها بعد العشاء لإنقاص وزنك

كتبت مروة هريدى

خسارة الوزن في أغلب الأحيان تحديًا كبيرًا، خاصة عندما يكون لديك رغبة شديدة في تناول الطعام بعد العشاء، لذلك فإن إضافة بعض المشروبات العشبية إلى روتيننا بعد العشاء وقبل النوم يمكن أن يساعدنا في خسارة بعض الكيلوجرامات الزائدة بشكل أكثر فعالية، فلا تساعد هذه المشروبات على الهضم فحسب، بل تعمل أيضًا على تعزيز عملية التمثيل الغذائي، مما يجعل من السهل على أجسامنا حرق الدهون حتى أثناء النوم، حسبما أفاد موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. 5 مشروبات عشبية يفضل تناولها بعد العشاء بدلًا من الشاي والقهوة:

الماء الدافئ مع الليمون

يعد الماء الدافئ مع الليمون مشروبًا شائعًا معروفًا بخصائصه في إزالة السموم، فالليمون غني بفيتامين سي، الذي يعمل كمضاد للأكسدة ويساعد على طرد السموم من الجسم، كما أن شرب الماء الدافئ بالليمون بعد العشاء يمكن أن يعزز عملية الهضم من خلال تشجيع إنتاج الصفراء، التي تساعد على تكسير الطعام بكفاءة أكبر، وهذا بدوره يمكن أن يمنع الانتفاخ.

الشاي الأخضر

يُعرف الشاي الأخضر بفوائده في إنقاص الوزن، فهو يحتوي على تركيز عالٍ من الكاتيكين، الذي ثبت أنه يعزز عملية التمثيل الغذائي ويزيد من أكسدة الدهون، إن تناول الشاي الأخضر بعد العشاء يمكن أن يساعد جسمك على الاستمرار في حرق السعرات الحرارية حتى أثناء الراحة، كما يساعد محتواه الخفيف من الكافيين في تحسين معدل التمثيل الغذائي، مما يجعله خيارًا رائعًا لفقدان الوزن.

الليمون والزنجبيل

يجمع مشروب الليمون والزنجبيل بين نكهة الليمون ودفء الزنجبيل المهدئ، وهو مشروب عشبي ممتاز آخر لفقدان الوزن، ويتمتع الزنجبيل بخصائص حرارية تساعد في تسريع عملية التمثيل الغذائي، كما يساعد في التحكم في الشهية، ويمكن أن يساعد شرب شاي الليمون والزنجبيل بعد العشاء أيضًا في تخفيف عسر الهضم والانتفاخ، مما يجعله مشروبًا مثاليًا لإنهاء يومك مع دعم أهدافك في إنقاص الوزن.

ماء الكركم

الكركم هو نوع معروف من التوابل المضادة للالتهابات والتي تدعم أيضًا فقدان الوزن، وقد ثبت أن الكركمين، وهو المركب النشط في الكركم، يعمل على قمع نمو الأنسجة الدهنية وزيادة حساسية الأنسولين، مما يساعد في إدارة الوزن بشكل فعال، ويمكن أن يساعد شرب ماء الكركم بعد العشاء في إزالة السموم من الكبد وتحسين الهضم وتعزيز فقدان الدهون، وكلها ضرورية لإدارة الوزن.

الكراوية

هي نوع من التوابل معروفة بفوائدها الهضمية خاصة بالنسبة للأطفال الرضع، وبجانب ذلك له تأثيرات فى إنقاص الوزن بالنسبة للكبار نظرًا لقدرته على تحسين الهضم وتقليل الانتفاخ، ويمكن أن يحفز كوب دافئ من شاي الكراوية بعد العشاء الهضم ويمنع تراكم الدهون، مما يجعل من السهل على جسمك إنقاص الوزن.