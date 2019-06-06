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صحتك فى وصفة.. شمر وينسون وكراوية لعلاج الانتفاخ بعد كحك العيد

الخميس، 06 يونيو 2019 08:00 ص
صحتك فى وصفة.. شمر وينسون وكراوية لعلاج الانتفاخ بعد كحك العيد الانتفاخ - صورة أرشيفية
كتبت فاطمة خليل

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الانتفاخ من المشاكل الصحية الشائعة التى تحدث للكثير من الناس بعد تناول الكعك والبسكويت فى العيد، ويمكن علاج الانتفاخ بالعلاجات الطبيعية، من خلال صحتك فى وصفة نتعرف على مجموعة من العلاجات الطبيعية التى يمكن استخدامها لعلاج الانتفاخ بعد تناول الطعام فى العيد، وفقا لموقع remedygrove.

الكراوية
الكراوية

 

الكراوية

يمكنك مضغ بذور الكراوية أو شرب شاى الكراوية لتخفيف الانتفاخ بعد تناول الطعام.

بذور الشمر
 

من أفضل العلاجات الطبيعية لتخفيف الانتفاخ والتخلص من غازات البطن، ويمكنك أيضاً مضغها أو تناولها كشاى يمكن شربه بعد الطعام.

النعناع
النعناع

 شاى الكاموميل وشاى النعناع
 

من أفضل العلاجات المهدئة للمعدة وتحسن صحة الجهاز الهضمى وتخلصك من مشاكل الهضم.

 اليانسون
 

من أفضل الأعشاب المهدئة لصحة معدتك وتخلصك من الانتفاخ.

 


علاج الانتفاخ

مشاكل الهضم

انتفاخ المعدة

مشاكل الجهاز الهضمى

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