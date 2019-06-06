صحتك فى وصفة.. شمر وينسون وكراوية لعلاج الانتفاخ بعد كحك العيد

كتبت فاطمة خليل

الانتفاخ من المشاكل الصحية الشائعة التى تحدث للكثير من الناس بعد تناول الكعك والبسكويت فى العيد، ويمكن علاج الانتفاخ بالعلاجات الطبيعية، من خلال صحتك فى وصفة نتعرف على مجموعة من العلاجات الطبيعية التى يمكن استخدامها لعلاج الانتفاخ بعد تناول الطعام فى العيد، وفقا لموقع remedygrove.



الكراوية

الكراوية

يمكنك مضغ بذور الكراوية أو شرب شاى الكراوية لتخفيف الانتفاخ بعد تناول الطعام.

بذور الشمر



من أفضل العلاجات الطبيعية لتخفيف الانتفاخ والتخلص من غازات البطن، ويمكنك أيضاً مضغها أو تناولها كشاى يمكن شربه بعد الطعام.



النعناع

شاى الكاموميل وشاى النعناع



من أفضل العلاجات المهدئة للمعدة وتحسن صحة الجهاز الهضمى وتخلصك من مشاكل الهضم.

اليانسون



من أفضل الأعشاب المهدئة لصحة معدتك وتخلصك من الانتفاخ.