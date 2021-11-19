تخلصك من وزنك الزائد وتعالج عسر الهضم.. تعرف على فوائد الكراوية

فاطمة ياسر

الكراوية يمكن استخدامها كاملة أو مطحونة، إلى جانب استخدامها كتوابل فتستخدم أيضا في الطب الشعبي القديم، وثبت علميا أن الكراوية لديها الكثير من الفوائد الغذائية والصحية، ويقدمها التقرير المنشور عبر موقع " facty"، ومنها:

- تنعش النفس:



بفضل نكهتها اللاذعة، تستخدم الكراوية في العديد من الثقافات كمعطر للنفس، وتستخدم كغسول للفم، وغالبًا ما يتم إضافة زيت الكراوية العطري، الذي قد يكون له خصائص مضادة للبكتيريا، إلى منتجات الأسنان النباتية.



فوائد الكراوية

-تعالج عسر الهضم:



من أهم استخدامات الكراوية في الطب القديم علاج عسر الهضم ومشاكل الجهاز الهضمي، فلقد أثبتت الدراسات الحديثة ذلك، حيث أظهرت أن الكراوية يمكن أن تقلل من المضايقات الهضمية وتخفيف التقلصات.

-التخلص من الوزن الزائد :



يوصي الأطباء بالكراوية للتحكم في الوزن منذ القرن الحادي عشر ولذا يمكنك تناولها إذا كنت ترغب في التخلص من الوزن الزائد.



الكراوية

-مضادة للميكروبات:



أظهرت العديد من الدراسات قدرة الكراوية كمضادات للميكروبات، فتقاتل الخصائص المضادة للبكتيريا لزيت الكراوية الأساسي البكتيريا السيئة بما في ذلك المكورات العنقودية والسالمونيلا والمبيضات والليستيريا .