الكراوية والبابونج والزعتر.. نصائح للوقاية من ارتجاع المرىء

فاطمة ياسر

ارتجاع المرىء يعد من أمراض الجهاز الهضمى التى تعنى رجوع حمض المعدة فى اتجاه الحلق، ما يتسبب فى الشعور بالحموضة وألم فى الصدر وصعوبة بلع الطعام، وهناك العديد من الطرق الطبيعية التى تساهم بشكل كبير فى تخفيف الأعراض وربما العلاج، يقدمها التقرير المنشور عبر موقع EVERYDAYHEALTH، ومنها:

- فقدان الوزن، لأن السمنة تعد من الأمور التى تزيد فرص الإصابة بارتجاع المرىء ، والسبب أن الوزن الزائد يشكل ظغطا على المعدة وزيادة عصارة المعدة، لذا تخلص من الوزن الزائد.

- التغذية الصحية من الحيل الجيدة التى تساهم بشكل كبير فى علاج ارتجاع المرىء، ومنها الألياف، والبروتين، ولذا أهم النصائح الابتعاد عن تناول الأطعمة المسببة للإصابة بارتجاع المرىء، ومنها المسبكات، والأسطعمة السريعة، والمقليات، والمشروبات الغازية، والكافيين.

- من أهم النصائح عدم النوم بعد الأكل، لأن هذه العادة تتسبب فى التعرض للكثير من المشاكل الصحية أبرزها التعرض للحموضة الشديدة، بالإضافة إلى زادة أعراض ارتجاع المرىء.

- الإقلاع عن التدخين، فهذه العادة بشكل عام تتسبب فى الشعور المضاعف بأعراض ارتجاع المرىء.

- استخدام الأعشاب التى لها دور كبير فى تخفيف أعراض ارتجاع المرىء، ومنها الكراوية، والبابونج، والزعتر.