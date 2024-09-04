إعلان نتيجة الثانوية العامة للدور الثانى 2024 خلال أيام قليلة

كتب محمود طه حسين

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة الثانوية العامة 2024، للدور الثانى خلال أيام قليلة بحد أقصى بداية الأسبوع المقبل بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات وتجميع نتيجة الثانوية العامة 2024.

وانتهت امتحانات الثانوية العامة 2024، أمس الثلاثاء، حيث أدى الطلاب امتحان مواد الأحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لطلاب علمى رياضيات والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

وحرص الدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، قبل بدء الامتحانات، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلى وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وأكد نائب الوزير متابعة جميع مراحل العمل بامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وتمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد 3 حالات غش باستخدام الهاتف المحمول مشددة على أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الطلاب المتورطين فى الغش، مشيرة إلى أنه سيتم حرمان الطلاب المتورطين فى الغش من النجاح فى الثانوية العامة.