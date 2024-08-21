اليوم السابع
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غدًا.. آخر فرصة لتقديم تظلم على نتيجة الثانوية العامة 2024

الأربعاء، 21 أغسطس 2024 07:00 ص
غدًا.. آخر فرصة لتقديم تظلم على نتيجة الثانوية العامة 2024 طلاب الثانوية العامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى استقبال تظلمات طلاب الثانوية العامة على نتيجة الثانوية العامة 2024، حيث يعتبر غدا الخميس 22 أغسطس الجارى آخر فرصة لتقديم طلب تظلم إلكترونى على نتيجة الثانوية العامة 2024، على الرابط التالى https://tazalom.emis.gov.eg/Identity/Account/Login?ReturnUrl=%2F#loaded


ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى طلاب الثانوية العامة بالتقدم بطلب تظلمات على نتيجة الثانوى 2024، وذلك بعد دفع مبلغ 300 جنيه مصرى عن المادة الواحدة من خلال أحد منافذ الدفع البنكى المخصصة لذلك (البريد المصرى - فورى - وقتى - إيجى باى - سداد - ضامن - أمان - مصارى - بيى - ممكن - طلقة - موجة - خالص موبايل - أموال) وبعد الدفع يلزم على الطالب الدخول للموقع واختيار المادة أو المواد التى يريد التظلم بها.

 

وطالبت وزارة التربية والتعليم، بمتابعة الموقع الرسمى للوزارة بشكل شبه يومى لمعرفة موعد ومكان الاطلاع الخاص بالتظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2024 وكذلك الاطلاع على نتيجة التظلم.

 

وأضافت وزارة التعليم، بالنسبة لطلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا وطلاب مدارس المكفوفين يمكنهم التوجه إلى لجنة النظام والمراقبة قطاع القاهرة (أ) فى التوقيتات المناسبة لهم للتظلم بعد سداد الرسوم المقررة فى منافذ الدفع.







وزارة التربية والتعليم

تظلمات الثانوية العامة

التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2024

رابط التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2024

رسوم التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2024



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