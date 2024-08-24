مصادر بالتعليم: زيادة درجات طلاب تظلموا على نتيجة الثانوية العامة

محمود طه حسين

كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن زيادة درجات بعض طلاب الثانوية العامة الذين تقدموا بتظلمات على نتيجة الثانوية العامة للدور الأول، موضحة أن الزيادات ما بين نصف درجة حتى درجتين، ومعظم الزيادات كانت في كراسات الإجابة الخاصة بالأسئلة المقالية، موضحة أنه تم إخطار مكتب التنسيق بالدرجات الزيادة للطلاب وإخطار الطلاب بها وتعديل الشهادات وتمكين الطلاب من رد الرسوم التي تم دفعها مقابل التظلم.



وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اتاحت استقبال تظلمات طلاب الثانوية العامة على نتيجة الثانوية العامة 2024، حتى الخميس 22 أغسطس الجارى أخر فرصة لتقديم طلب تظلم الكترونى على نتيجة الثانوية العامة 2024، على الرابط التالى https://tazalom.emis.gov.eg/Identity/Account/Login?ReturnUrl=%2F#loaded



ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى طلاب الثانوية العامة بإلتقدم بطلب تظلمات علي نتيجة الثانوي 2024، وذلك بعد دفع مبلغ 300 جنيه مصري عن المادة الواحدة من خلال أحد منافذ الدفع البنكي المخصصة لذلك ( البريد المصري - فورى - وقتي - إيجي باى - سداد - ضامن - أمان -مصاري - بيي - ممكن - طلقة - موجة - خالص موبايل - أموال ) وبعد الدفع يلزم على الطالب الدخول للموقع واختيار المادة أو المواد التى يريد التظلم بها.

وطالبت وزارة التربية والتعليم، بمتابعة الموقع الرسمي للوزارة بشكل شبه يومي لمعرفة موعد ومكان الاطلاع الخاص بالتظلمات علي نتيجة الثانوية العامة 2024 وكذلك الاطلاع على نتيجة التظلم .

وأضافت وزارة التعليم، بالنسبة لطلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا وطلاب مدارس المكفوفين يمكنهم التوجه إلى لجنة النظام والمراقبة قطاع القاهرة (أ) في التوقيتات المناسبة لهم للتظلم بعد سداد الرسوم المقررة في منافذ الدفع.