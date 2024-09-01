وزارة التعليم: تصحيح امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني أول بأول

كتب محمود طه حسين

تعمل كنترولات الثانوية العامة على تصحيح امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني أول بأول تمهيداً لإعلان نتيجة الثانوية العامة للدور الثاني بعد انتهاء الامتحانات بأيام قليلة، حيث من المقرر أن يختتم الطلاب اختبارات الدور الثاني 3 سبتمبر الجاري.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه يؤدى الاثنين 2 سبتمبر الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية وتنتهى امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني 2024، يوم الثلاثاء 3 سبتمبر بمواد الاحياء للثانوية العامة لطلبة شعبة علمى علوم والاستاتيكا لطلاب علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.