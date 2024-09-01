اليوم السابع
Ads
الأحد، 01 سبتمبر 2024 11:22 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

وزارة التعليم: تصحيح امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني أول بأول

الأحد، 01 سبتمبر 2024 10:00 ص
وزارة التعليم: تصحيح امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني أول بأول وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعمل كنترولات الثانوية العامة على تصحيح امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني أول بأول تمهيداً لإعلان نتيجة الثانوية العامة للدور الثاني بعد انتهاء الامتحانات بأيام قليلة، حيث من المقرر أن يختتم الطلاب اختبارات الدور الثاني 3 سبتمبر الجاري.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه يؤدى الاثنين 2 سبتمبر الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية وتنتهى امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني 2024، يوم الثلاثاء 3 سبتمبر بمواد الاحياء للثانوية العامة لطلبة شعبة علمى علوم والاستاتيكا لطلاب علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

 







هل امتحانات الدور الثاني صعبة

جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني

موقع وزارة التربية والتعليم

جدول ملاحق الثانويه العامه

جدول الدور الثاني

جدول امتحانات الدور الثاني

جدول امتحانات الدور الثاني 2024

رصد 4 حالات غش بامتحان اللغة الثانية للثانوية العامة دور ثان

امتحان الاقتصاد والاحصاء للثانوية العامة دور ثان 2024

امتحان الجبر والهندسة الفراغية الثانوية العامة دور ثان 2024

امتحان الكيمياء والجغرافيا للثانوية العامة دور ثان 2024

تسريب امتحان الكيمياء والجغرافيا للثانوية العامة للدور الثاني 2024

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة