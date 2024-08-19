اليوم السابع
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اعرف آخر موعد لتقديم تظلم على نتيجة الثانوية العامة 2024

الإثنين، 19 أغسطس 2024 11:00 ص
اعرف آخر موعد لتقديم تظلم على نتيجة الثانوية العامة 2024 طلاب الثانوية العامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى استقبال تظلمات طلاب الثانوية العامة على نتيجة الثانوية العامة 2024، حتى 22 أغسطس الجارى على الرابط التالى https://tazalom.emis.gov.eg/Identity/Account/Login?ReturnUrl=%2F#loaded

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط التظلمات علي نتيجة الثانوية العامة 2024، علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، كما وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى طلاب الثانوية العامة بإلتقدم بطلب تظلمات علي نتيجة الثانوي 2024، وذلك بعد دفع مبلغ 300 جنيه مصري عن المادة الواحدة من خلال أحد منافذ الدفع البنكي المخصصة لذلك ( البريد المصري - فورى - وقتي - إيجي باى - سداد - ضامن - أمان -مصاري - بيي - ممكن - طلقة - موجة - خالص موبايل - أموال ) وبعد الدفع يلزم على الطالب الدخول للموقع واختيار المادة أو المواد التى يريد التظلم بها.

وطالبت وزارة التربية والتعليم، بمتابعة الموقع الرسمي للوزارة بشكل شبه يومي لمعرفة موعد ومكان الاطلاع الخاص بالتظلمات علي نتيجة الثانوية العامة 2024 وكذلك الاطلاع على نتيجة طلب التظلم .

وأضافت وزارة التعليم، بالنسبة لطلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا وطلاب مدارس المكفوفين يمكنهم التوجه إلى لجنة النظام والمراقبة قطاع القاهرة (أ) في التوقيتات المناسبة لهم للتظلم بعد سداد الرسوم المقررة في منافذ الدفع.

 







وزارة التربية والتعليم

تظلمات الثانوية العامة

التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2024

رابط التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2024

رسوم التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2024

موقع تظلمات الثانوية العامة 2024

تظلمات الثانوية العامة

التظلمات الثانويه العامه 2024

تظلمات الثانوية العامة

تظلمات الثانوية العامة 2024

موقع تظلمات الثانوية العامة

وزارة التربية والتعليم

بوابة تظلمات الثانوية العامة

الثانوية العامة

تظلم الثانوية العامة

تظلم الثانويه العامه 2024

تقديم تظلم



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