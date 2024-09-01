لو مكنتش مريض ضغط.. فوائد غير متوقعة لتناول قطعتي مخلل يوميا منها فقدان الوزن

كتبت فاطمة خليل

المخللات من أفضل الطرق لتعزيز نكهة الطعام، ومع ذلك، وفقًا للخبراء، فهي أيضًا مليئة بالفوائد الصحية - الحفاظ على صحة أمعائك وهضمك، وتعزيز المناعة، والمساعدة في إنقاص الوزن، ومحاربة العدوى، وتخفيف تقلصات العضلات، ولكن سيكون من المفيد أن تكون حريصًا على أحجام كميات الطعام، لأن الإفراط في تناول المخللات له سلبياته أيضًا، بحسب موقع تايمز ناو.

فوائد غير متوقعة لأكل المخلل يوميًا

المخللات مليئة بالعناصر الغذائية التي تقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.



الخضراوات والفواكه المخللة ليست شائعة ولذيذة فحسب، بل إنها تعزز نكهة أي طبق عادي، ولكنها صحية للغاية أيضًا.



ووفقًا للتقديرات، قُدِّرت قيمة سوق المخللات ومنتجات المخللات العالمية بأكثر من 13 مليون دولار في عام 2022 ومن المتوقع أن تصل إلى أكثر من 18 مليون دولار بحلول عام 2031.

لماذا يجب أن تأكل المخللات؟

وفقًا لخبراء التغذية، فإن المخللات مليئة بالفوسفور وحمض الفوليك وهي مصدر رائع لمضاد الأكسدة بيتا كاروتين، مما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، بما في ذلك الضمور البقعي المرتبط بالعمر ومرض السكري من النوع الثاني.

والمخللات تحافظ على صحة أمعائك وتعمل على خفض مستويات الكوليسترول وضغط الدم، فإن الأطعمة المخمرة مليئة بالبروبيوتيك، وهي مصدر رائع للبكتيريا الحية التي تساعد في الهضم. تعمل البروبيوتيك على تقوية جدران الأمعاء وتدريب جهاز المناعة لديك على تحمل ميكروبيوم متنوع.

يقول الخبراء إن الأطعمة المخمرة تحتوي أيضًا على البريبايوتكس - التي تخلق تغييرات صحية في الميكروبيوم.

تحتوي الأطعمة المخللة أيضًا على البروتين والألياف الغذائية والكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والفوسفور والبوتاسيوم والزنك وحمض الفوليك وفيتامين سي، وفقًا لدراسات مختلفة.

تعزيز الهضم

المخللات مفيدة لصحة أمعائك وتعزز الهضم

محاربة الأمراض

تساعد العديد من الخضروات، عند تخليلها، على تعزيز مستويات المناعة لديك وخفض فرص الوفاة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسرطان وأمراض الجهاز التنفسي وغيرها من الحالات.

تخفيف تقلصات العضلات

يقسم العديد من الرياضيين بشرب عصير المخلل، وخاصة بعد التمرين لاستبدال الإلكتروليتات المفقودة. تقول العديد من الدراسات أن المخللات تعمل بشكل أفضل من الماء لتخفيف تقلصات العضلات.

منع ارتفاع السكر

عصير المخلل - الذي يحتوي على الخل يحافظ على مستويات السكر في الدم ويساعد الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بمرض السكري

يساعد في إنقاص الوزن

نظرًا لانخفاض السعرات الحرارية، فإن المخللات تجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول وتقلل من شهيتك. كما أنها تبطئ معدل امتصاص الجهاز الهضمي للكربوهيدرات - مما يقلل من ارتفاع الأنسولين، مما يحافظ على استقرار مستويات الطاقة لديك.

تقليل تلف الخلايا

نظرًا لأن معظم المخللات مليئة بمضادات الأكسدة، فإنها تساعد في تقليل الجذور الحرة المسببة للتلف.

هل يجب أن تأكل المخللات يوميًا؟

يقول الخبراء أنه على الرغم من أنها مليئة بمضادات الأكسدة، إلا أنها تساعد في تقليل الجذور الحرة المسببة للتلف.

تناول المخللات يوميًا يمكن أن يكون له سلبيات أيضًا. قد يحتاج أولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا منخفض الصوديوم بسبب مشاكل القلب إلى توخي الحذر مع حجم الحصة لأنها قد تكون عالية الملح.

الكثير من الملح في طعامك يرفع مستويات ضغط الدم ويساهم في خلل وظائف الكلى أيضًا.

وفقًا للأطباء، يمكن أن تزيد الأنظمة الغذائية الغنية بالصوديوم أيضًا من خطر الإصابة بسرطان المعدة عن طريق إتلاف معدتك - ما يؤدي إلى السرطان أو العدوى أو حتى القرحة التي تصبح سرطانية في النهاية.